قبلي: الاستعداد لافتتاح روضتين عموميتين للاطفال في اطار البرنامج الوطني لتعميم التمدرس قبل سن الدراسة

تستعد المندوبية الجهوية للمراة والاسرة والطفولة وكبار السن لافتتاح روضتين عموميتين للاطفال بكل من منطقة سعيدان من معتمدية قبلي الشمالية ومنطقة بشري من معتمدية سوق الاحد، وذلك في اطار تنفيذ البرنامج الوطني لتعميم التمدرس للاطفال ما قبل سن الدراسة





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واوضح المندوب الجهوي للمراة والاسرة والطفولة وكبار السن سامي البكري صباح اليوم الخميس ل"وات" ان ولاية قبلي ستتمتع بمؤسستين للطفولة، من بين 25 روضة عمومية سيتم احداثها هذه السنة ضمن البرنامج الوطني، مشيرا الى ان اشغال احداث الروضتين شارفت على الانتهاء، وسيتم تجهيزهما بالشراكة بين وزارة الاشراف ومنظمة اليونيسيفوفي ذات السياق، اكد المصدر ذاته انه تم انتداب 7 اطارات مختصين في الطفولة المبكرة من خريجي معهد قرطاج درمش، وقد باشروا العمل استعدادا لاستقبال الاطفال مع افتتاح الروضتين مطلع شهر نوفمبر المقبل، واشار الى ان الكلفة الجملية لاحداث الروضة العمومية بمنطقة سعيدان ناهزت 450 الف دينار وبلغت طاقة استيعابها 50 طفلا، في حين قدرت تكلفة احداث الروضة العمومية بمنطقة بشري ب 420 الف دينار، بطاقة استيعاب قدرت ب52 طفلاواكد البكري ان المندوبية شرعت في تحديد قائمة الاطفال المنتفعين من الروضتين، مشيرا الى ان 50 بالمائة من طاقة استيعاب كل روضة ستخصص مجانا لابناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخلومن ناحية اخرى، افاد المصدر ذاته ان اشغال تهيئة واعاد بناء نادي الاطفال بمنطقة سعيدان تقدمت بنسبة تناهز 30 في المائة، على ان يكون المشروع حاضرا للاستغلال سنة 2023، فضلا عن تواصل انجاز برامج الوزارة للصيانة التي ستشمل مركبات الطفولة بكل من قبلي وجمنة والفوار والمركز المندمج بقبلي .