البطولة العربية للاندية لكرة السلة - سموحة المصري اول الاندية المتاهلة الى نصف النهائي

تاهل نادي سموحة المصري الى الدور نصف النهائي للنسخة الثالثة والعشرين للبطولة العربية للاندية لكرة السلة التي تتواصل الى غاية 28 سبتمبر الجاري بفوزه على نادي الاورثدكسي الاردني بنتيجة 87-53 في المباراة التي اقيمت اليوم الاثنين بقاعة بئر شلوف بنابل.

وستجمع بقية مقابلات الدور ربع النهائي بين كوسيدار الجزائري وشباب الفحيص الاردني (س 14) / ونادي بيروت اللبناني والشارقة الاماراتي (س 16) / ونادي امل الوطن القبلي والثورة السوري (س 18).



