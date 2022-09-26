البطولة العربية للاندية لكرة السلة - سموحة المصري اول الاندية المتاهلة الى نصف النهائي


Publié le Lundi 26 Septembre 2022 - 14:27 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تاهل نادي سموحة المصري الى الدور نصف النهائي للنسخة الثالثة والعشرين للبطولة العربية للاندية لكرة السلة التي تتواصل الى غاية 28 سبتمبر الجاري بفوزه على نادي الاورثدكسي الاردني بنتيجة 87-53 في المباراة التي اقيمت اليوم الاثنين بقاعة بئر شلوف بنابل.
وستجمع بقية مقابلات الدور ربع النهائي بين كوسيدار الجزائري وشباب الفحيص الاردني (س 14) / ونادي بيروت اللبناني والشارقة الاماراتي (س 16) / ونادي امل الوطن القبلي والثورة السوري (س 18).

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