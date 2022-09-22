اكثر من 18 دولة تشارك في الدورة الثانية لمهرجان "ألوان البارباكيو" بتونس من 25 الى 27 سبتمبر 2022

تشارك أكثر من 18 دولة ومائة متسابق من مختلف بلدان العالم من 25 الى 27 سبتمبر 2022 في الدورة الثانية لمهرجان "ألوان البارباكيو" الذي تنظمه بنابل جمعية الصقور الذهبية للطهي بالشراكة مع كل من الكنفدرالية المغربية لفنون الطهي والفدرالية الألمانية لفنون الطهي ونادي الأخوية الإفريقية لفنون الطهي.





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وأفاد منظمو مهرجان " ألوان البارباكيو" ان من بن البلدان المشاركة المكسيك وإسبانيا وألمانيا وتركيا والسعودية والعراق وكوريا الجنوبية والجزائر والسويد إضافة إلى مشاركة أكثر من 100 متسابق، يزورون تونس لأول مرة، جاؤوا للتعريف بموروثهم الثقافي الغذائي..وسيشرف على المسابقة الرسمية للمهرجان حوالي 25 حكما دوليا من أعرق مدارس الطهي في العالم.وسيتضمن برنامج الدورة الثانية بين مسابقات في الطهي التقليدي بلمسات فنية وابتكارات حديثة في المطبخ وعروضا.فرجوية لمختلف البلدان المشاركة من لوحات فلكلورية وعروض أزياء تقليديةوسينتظم على هامش المهرجان مؤتمر دولي للتحكيم يومي 28 و 29 سبتمبر 2022 لتكوين مجموعة جديدة من الحكام الدوليين على مستوى رفيع.وتتوزع المسابقات الرسمية للمهرجان على ثلاثة محاور، الأول "البيتزا" من خلال مسابقات العرض والراقص "بعجين البيتزا و"بيتزاماتر" ومسابقة "بيتزا نابوليتان" ومسابقة "بيتزا كلاسيك.ويخص المحور الثاني الحلويات عبر مسابقة طبق حلو دسم مكمل لطبق المشاوي الى جانب مسابقة كعك ثلاثي الابعاد في رمزية للمهرجان ومسابقة اطباق الحلويات التقليدية.ويهتم المحور الثالث بطبق المشاوي من خلال مسابقة طبق مشاوي طيور بلمسات فنية واخرى بلحم العجل بالفخار بلمسات تراثية ومسابقة مشاوي غنم بلمسات فنية.ويختتم مهرجان "الوان الباربيكيو" تحت إشراف المنتخب السعودي الذي سيقدم كبسة سعودية ملكية لكل الحضور مع توزيع الجوائز من ميداليات ذهبية و فضية و برنزية وكؤوس للمنتخبات إضافة إلى شهائد معتمدة دوليا.