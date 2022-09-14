قائمة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس للمدة النيابية 2022/2025

أسفرت عملية فرز الأصوات لعضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، وفق قائمة أصدرتها الهيئة اليوم الأربعاء، عن انتخاب المحامين الآتي ذكرهم:





- نجلاء التريكي: 1301 صوتا- حسان التوكابري: 1268 صوتا- نزيهة السويد: 1224 صوتا- محمد محجوب: 1150 صوتا- منير بن صميدة: 1150 صوتا- وسام الشابي: 1118 صوتا- سلوى دربال: 1099 صوتا- عدنان النويشي: 1079 صوتا- هشام بن عبد الله: 1035 صوتا- الطاهر يحي: 970 صوتا- حسينة الدراجي: 948 صوتا- عمر السعداوي: 930 صوتا- نادية القفصي: 928 صوتا- محمد بن صميدة: 918 صوتاوكانت عملية فرز الأصوات لعضوية الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، قد انطلقت، أول أمس الإثنين، وذلك بعد انتخاب المحامي حاتم المزيو عميدا جديدا للهيئة للمدة النيابية 2022/2025 ، اثر فوزه على منافسه بوبكر بالثابت في الدور الثاني من التصويت.وأوضح رئيس لجنة الانتخابات بالجلسة العامة الانتخابية لهيئة المحامين محمد العادل بالهجالة، في تصريح ل (وات) أول أمس الاثنين، أن العميد الجديد لهيئة المحامين فاز في الدور الثاني من التصويت لعدم حصول اي من المرشحين المذكورين على نسبة 50 بالمائة زائد واحد من الاصوات في الدور الاول، مضيفا أنه سيتم يوم الأحد القادم (18 سبمتبر) تنظيم انتخاب رؤساء وأعضاء فروع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس.وكانت فعاليات المؤتمر الانتخابي للهيئة الوطنية للمحامين بتونس، قد انطلقت صباح الأحد الماضي بالعاصمة، لاختيار التركيبة الجديدة لمجلسها والعميد الجديد للمحامين ورؤساء الفروع الجهوية.وتنافس خمسة محامين على خلافة العميد ابراهيم بودربالة، وهم رئيس فرع المحامين بتونس محمد الهادفي، والمستشار لدى محكمة الجنايات الدولية في "لاهاي" محمد بكار، والكاتب العام الحالي للهيئة حاتم المزيو، والكاتب العام السابق للهيئة بوبكر بالثابت، والمحامي سامي شطورو.كما ترشح لعضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس البالغ عدد مقاعده المتنافس عليها 14 مقعدا، 39 محاميا من بينهم 6 أعضاء من المجلس الحالي، فيما قدم 43 محاميا ترشحات لرئاسة الفروع الجهوية البالغ عددها 17 فرعا .