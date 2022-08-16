كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

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سجلت مصالح الرصد الجوّي نزول كميّات متفاوتة من الامطار على عدد من مناطق البلاد خلال 24 ساعة المنقضية (من السابعة من صباح أمس الإثنين إلى السابعة من صباح الثلاثاء). في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر://ولاية المنستير// الوردانين 1 / معتمر 2 / الساحلين 3 / المنستير 3 / قصر هلال 2 ///ولاية زغوان// جرادو 10 / سد وادي الرمل 5 / عين عسكر 1 / صواف 8 / الزريبة 3 / سد وادي الكبير 6 / الناظور 9 / مقرن 16 / بئر مشارقة 11 / زغوان 9 / الفحص 28 / سد بئر مشارقة 4 ///ولاية سوسة// سيدي الهاني 17 / هرقلة 5 / المسعدين 7 / أكودة 2 / القلعة الكبرى 5 / القلعة الصغرى 3 /مساكن 5 / النفيضة المحطة 7 / شط مريم سوسة 7 / سيدي بوعلي بوفيشة 2 / سوسة المدينة 4 / النفيضة 17 ///ولاية الكاف// الكاف المحطة 5 / ساقية سيدي يوسف 8 / الطويرف 4 / الكاف المدينة 1 / K13//ولاية القصرين// القصرين 2 ///ولاية نابل//بوعرقوب 1 / دار شعبان 1 / بني خيار 1 / تاكلسة 9 / قرمبالية 2 / الحمامات 2 / سليمان 1 / قليبية 1 ///ولاية باجة// باجة المحطة 1 ///ولاية المهدية// أولاد الشامخ 2 / شربان 6 / السواسي 9 ///ولاية سليانة// سليانة المحطة 1 / بوعرادة 12 / قعفور 1 / سليانة المدينة 2 ///ولاية جندوبة// بوسالم 1 /