وزارة التربية: حوالي 37 بالمائة من المشاريع المبرمجة لتهيئة وصيانة البنية التحتية بـ970 مؤسسة تربوية خلال العودة المدرسية المقبلة وقع استكمالها

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بلغت نسبة استكمال مشاريع تهيئة وصيانة البنية التحتية للمؤسسات التربوية والمبرمجة للعودة المدرسية 2022-2023 حوالي 37 بالمائة اي باحتساب 505 مشاريع من جملة 1369 بصدد الإنجاز، وفق ما أفاد به رئيس المركز الوطني للصيانة بوزارة التربية، سالم الحرشاي.وأضاف الحرشاي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المشاريع التي هي بصدد الإنجاز انطلقت أشغالها منذ شهر جانفي 2022 وتشمل 970 مؤسسة تربوية من مدارس ابتدائية ومدارس اعدادية ومعاهد ثانوية موزعة على كامل تراب الجمهورية.وأكد أن بقية المشاريع التي لم تستكمل بعد تراوحت نسبة انجازها من 60 الى 95 بالمائة، وتهم المشاريع اعمال التهيئة وبناء قاعات و أقسام تحضيرية ومركبات صحية وبناء مطاعم مدرسية ومكاتب مديرين فيما تشمل اعمال الصيانة، صيانة المبيتات والمركبات الصحية ومخابر التقنية.وفي ما يتعلق بمعاينة القاعات والمباني، أشار الى أن وزارة التربية قامت ب150 اختبارا فنيا في سنة 2022 لمعاينة مدى استجابة البنية الاساسية للمؤسسات التربوية لشروط السلامة.وبيّن، في موضوع متصل، قيام مصالح الوزارة بصيانة 24 الف وحدة من التجهيزات (طاولات وكراسي) لاعادة استغلالهم مما وفّر حسب قوله نحو 5ر2 مليون دينار.