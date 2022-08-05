متابعة للوضع الوبائي بالجهات: الجمعة 5 أوت

قابس: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الجمعة، عن تسجيل 34 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" تتوزع إلى 14 اصابة بمارث، و8 إصابات بوذرف، و4 إصابات بكل من قابس المدينة، ومطماطة الجديدة، واصابة واحدة بكل من قابس الجنوبية، وغنّوش، والمطوية، ودخيلة توجان، وذلك من مجموع 104 عيّنات تحليل.ويبلغ العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية إلى حد اليوم 31456 شخصا من بين 31991 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد بالجهة، فيما يبلغ حاليا عدد الحالات النشيطة 535 حالة تتوزع إلى 247 حالة بقابس الجنوبية و87 بمارث، و84 بوذرف، و55 بمطماطة الجديدة، و28 بالمطوية، و15 بقابس المدينة، و5 حالات بمنزل الحبيب، و4 بكل من غنوش وقابس الغربية، و3 بالحامة، وحالتين بمطماطة، وحالة واحدة بدخيلة توجان.هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 133 إصابة لكل 100 ألف ساكن، فيما يوجد 13 مريضا ومريضة يقيمون بأقسام "كوفيد 19" بمستشفيات الجهة.