ليفربول يحرز لقب درع المجتمع بعد الفوز 3-1 على مانشستر سيتي


Publié le Samedi 30 Juillet 2022 - 19:12قراءة: 0 د, 31 ث
      
أحرز ليفربول لقب درع المجتمع الإنقليزي لكرة القدم للمرة الأولى في 16 عاما بعد فوزه 3-1 على مانشستر سيتي بطل الدوري اليوم السبت.
ومنح ترينت ألكسندر-أرنولد التقدم لليفربول وصيف حامل اللقب بعد 21 دقيقة من البداية.


لكن الوافد الجديد جوليان ألفاريز أدرك التعادل لسيتي في الدقيقة 70 بعد 12 دقيقة من مشاركته.


وتسبب دراوين نونيز في ركلة جزاء بعد لمسة يد على روبن دياز، واحتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، ونفذها محمد صلاح بنجاح قبل سبع دقائق من النهاية.

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وأضاف نونيز، المنضم لليفربول هذا الموسم قادما من بنفيكا، الهدف الثالث بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

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