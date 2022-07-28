النادي الثقافي أبو القاسم الشابي يعلن عن بعث جائزة مغاربية لفن القص ونقده وتنظيم ملتقى دولي وندوات وطنية في الجهات

شروط الجائزة

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أعلنت الهيئة للمديرة للنادي الثقافي أبو القاسم الشابي "نادي القصة"، عن برنامجها الخاص بالاحتفال بستينية هذا النادي العريق الذي تأسس سنة 1962.وعقدت الهيئة برئاسة الكاتب سمير بن علي، ندوة صحفية، اليوم الخميس ببيت الرواية في مدينة الثقافة، كشفت خلالها عن بعث "الجائزة المغاربية محمد العروسي المطوي لفن القص ونقده"، على أن يتواصل تنظيم هذه الجائزة على مدى السنوات القادمة. وتحمل هذه الجائزة اسم الكاتب محمد العروسي المطوي، مؤسس نادي القصة ضمن النادي الثقافي أبو القاسم الشابي، وفق ما أفاد "وات" عضو النادي أحمد القاسمي.وسيتم الإعلان عن الفائزين في هذه الجائزة خلال أشغال الملتقى الدولي الأول "عز الدين المدني" الذي سيلتئم أيام 23 و24 و25 ديسمبر 2022 حول "التجريب في فنون القص: التقاطعات والانقطاعات مدونة القص التونسي منطلقا".وحدّد المنظمون مجموعة من الشروط للترشح لهذه الجائزة، منها أن يكون المشاركون من تونس ومن بقية الأقطار المغاربيّة (ليبيا، الجزائر، المغرب، موريتانيا)، وأن يكون العمل مخطوطا لم يشارك به صاحبه في مسابقة أدبية ولم ينشر قطّ، وأن يتوفّر على الحد الأدنى من الشروط الفنية للعمل الأدبي وألا يقلّ عن 120 صفحة. وينبغي أيضا ألاّ يكون العمل النقدي الأدبي بحثا جامعيّا شارك به صاحبه لنيل درجة علميّة.وترسل الأعمال المشاركة مصحوبة بالاستمارات والسير الذاتية عبر البريد العادي للنادي على العنوان التالي: 77 شارع بلفي الوردية وعلى العنوان الالكتروني kissas.tn1966@gmail.comوحُدّد يوم 22 أكتوبر 2022 كآخر أجل لتقديم الترشح.ورصدت الهيئة المديرة للنادي الثقافي أبو القاسم الشابي - نادي القصة، ثلاث جوائز قيمتها الإجمالية 25 ألف دينار. وهي "جائزة المجموعة القصصية" (10 آلاف دينار) و"جائزة العمل الروائي" (10 آلاف دينار) و"جائزة النقد الأدبي" (5 آلاف دينار)، مع نشر الأعمال الفائزة في مختلف هذه الأصناف.// الملتقى الدولي الأول: عز الدين المدني حول التجريب في فنون القصوأعلن المنظمون أيضا عن تنظيم ملتقى دولي سيحمل في كل دورة اسم علم من أعلام الأدب الذين سبق لهم الإشراف على نادي القصة ضمن النادي الثقافي أبو القاسم الشابي. وسينتظم هذا الملتقى الدولي في دورته التأسيسية أيام 23 و24 و25 ديسمبر 2022 بمدينة الحمامات، ويعقد بالشراكة مع مخبر السرديات والدراسات البينية بكلية الآداب والفنون والإنسانيات منوبة، وفق ما أفاد سمير بن علي الذي أشار بالمناسبة إلى أهمية هذا الملتقى ودوره في التعريف بالأدب والأدباء التونسيين.وتحمل هذه الدورة اسم الكاتب عز الدين المدني وتهتم بموضوع "التجريب في فنون القص: التقاطعات والانقطاعات". وقال أحمد القاسمي، خلال الندوة الصحفية إن الملتقى يحمل خلال هذه الدورة اسم "عز الدين المدني" تكريما له باعتباره يعدّ علامة فارقة في المشهد الثقافي التونسي إبداعا ونقدا، وهو الذي مثّل البدايات الأولى للتجريب في تونس من خلال "الإنسان الصفر" وكتابه النقدي "الأدب التجريبي" الصادر سنة 1972 وكان من الفاعلين في حركة الطليعة.وسيبحث المشاركون في الملتقى في خصوصيات التّجريب في القص التونسي وبالخصوص المبدعين ممن تفاعلت الفنون والأجناس في إنتاجهم. كما سيتم التطرق إلى "التجريب والتفاعل بين فنون القص" و"التجريب والموروث" و"التجريب والحرية" و"إبداع التجريب والنقد" و"التجريب في مواجهة المؤسسات المحافظة".// ندوات وطنية في الجهاتوأعدت الهيئة المديرة للنادي الثقافي أبو القاسم الشابي "نادي القصة" ندوات وطنية في كل من جهة قابس وجندوبة والقصرين. وستقام الندوة الأولى في قابس أيام 2 و3 و4 سبتمبر 2022 وهي مهداة إلى روح الروائي الدكتور محمد الباردي. أما الندوة التي ستحتضنها ولاية جندوبة، فتهتم بصور الواقع بأفلام كتّاب الجهة، وتقام أيام 30 سبتمبر و1 و2 أكتوبر. وتهتم الندوة الثالثة في ولاية القصرين بالذاكرة السردية في الجهة. وتنتظم أيام 3 و4 و5 نوفمبر وهي مهداة إلى روح الكاتب محمد رشاد الحمزاوي.