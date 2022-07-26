الاتحاد المنستيري - يوسف العبدلي يعزز صفوف اهلي جدة السعودي


Publié le Mardi 26 Juillet 2022 - 14:34 قراءة: 0 د, 15 ث
      
اعلن الاتحاد المنستيري ان ادارة النادي انهت صفقة انتقال المهاجم يوسف العبدلي الى فريق اهلي جدة السعودي.
واوضح الفريق السعودي من جهته على موقعه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" تويتر" ان العبدلي (23 سنة) وهو ابن اللاعب السابق للنادي الافريقي لسعد العبدلي امضى عقدا بموسمين مع افضلية التجديد لموسم اخر.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250373



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الثلاثاء 26 جويلية 2022 | 27 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:15 19:33 16:16 12:33 05:20 03:37
Babnet
38°
 Babnet38° Babnet % 24 :الرطــوبة
تونــس Babnet28°
5.04 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
38°-2837°-2736°-2635°-2737°-28
  • Avoirs en devises
    23073,9

  • (26 juil)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,21606 DT        1$ =3,16243 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 juil)   939,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   