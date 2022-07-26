الاتحاد المنستيري - يوسف العبدلي يعزز صفوف اهلي جدة السعودي

اعلن الاتحاد المنستيري ان ادارة النادي انهت صفقة انتقال المهاجم يوسف العبدلي الى فريق اهلي جدة السعودي.

واوضح الفريق السعودي من جهته على موقعه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" تويتر" ان العبدلي (23 سنة) وهو ابن اللاعب السابق للنادي الافريقي لسعد العبدلي امضى عقدا بموسمين مع افضلية التجديد لموسم اخر.



