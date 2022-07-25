مرصد شاهد.. خرق في احترام الصمت الانتخابي ونقص كبير في أعضاء مكاتب الاقتراع

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لاحظ مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اليوم الاثنين من خلال نشره لملاحظاته بخصوص عملية الاقتراع الخاصة بالاستفتاء وجود نقص كبير في أعضاء مكاتب الاقتراع.وأشار المرصد في بيان له الى أنه انطلق في عملية الرصد منذ افتتاح المراكز في قاعة العمليات المركزية المعدة للغرض وبالتنسيق مع 48 منسقا جهويا و350 ملاحظا منتشرا في مختلف مراكز الاقتراع.وبعد أن أكد أنه تم احترام توقيت فتح أغلب المراكز ، بين أنه تم تسجيل تأخير تسليم بطاقات الاعتماد لملاحظي المجتمع المدني وتمكين بعضهم من شهادة اعتماد غير ممضاة، تم رفضها من قبل أعوان هيئة الانتخابات مما أدى إلى إيقاف ملاحظ عن مرصد شاهد في مركز أمن جبل جلود.كما لفت الى أنه تم خرق احترام الصمت الانتخابي بعدد من مراكز الاقتراع عبر مرافقة الناخبين او حمل إشارة "نعم " أو من خلال نقاشات بين الناخبين داخل مراكز الاقتراع.وتطرق المرصد الى عدم جاهزية بعض مكاتب الاقتراع سواء على مستوى النقص في عدد الأقفال أوعدم عمل المنصة الرقمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو غياب أسماء ناخبين من السجل الانتخابي.