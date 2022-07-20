ورشات عرائسية وعروض فرجوية مفتوحة مجانا ضمن تظاهرة "صيف الماريونات" بمدينة الثقافة


Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 - 14:35قراءة: 0 د, 49 ث
      
تتواصل بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة فعاليات تظاهرة "صيف الماريونات " التي انطلقت يوم السبت 16 جويلية بعرض "عرائس الضوء" بساحة المسارح بالمدينة، لتستمر الفعاليات إلى غاية يوم 5 أوت المقبل.
وتندرج هذه التظاهرة ضمن البرمجة الصيفية السنوية للمركز الوطني لفن العرائس وهي موجهة لأطفال والعائلات حيث يمكن الحضور والمشاركة مجانا في الورشات العرائسية والعروض الفرجوية والمسرحيات العرائسية المبرمجة على امتداد هذه الفترة.


وبعد عرض مسرحية "طبيب الضيعة"، مساء الأحد 17 جويلية، يستضيف فضاء المبدعين الشبان بمدينة الثقافة يوم الأحد المقبل (24 جويلية) مسرحية "صبرة والوحش" بداية من السادسة مساء.


ويتابع أحباء الفن العرائسي أمام دار الماريونات بالمدينة، مساء الجمعة 22 جويلية، عرضا بعنوان "نلبس تونسي" وذلك في إطار اختتام ورشة العرائس المائية، فيما يكون الموعد في المكان ذاته والتوقيت ذاته يوم الجمعة الموالي (29 جويلية) مع "عرض قياسي الكاستليت المتعدد الوظائف" وذلك ضمن اختتام ورشة صنع الأقنعة.
ويسدل الستار على فعاليات "صيف الماريونات" للعام الحالي مع عرض "البجعات" الذي سيقام يوم الجمعة 5 أوت بداية من الساعة السابعة مساء بساحة المسارح.

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