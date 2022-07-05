العاب البحر الابيض المتوسط (وهران 2022) : جدول توزيع الميداليات


Publié le Mardi 05 Juillet 2022 - 09:07قراءة: 1 د, 0 ث
      
جمع الرياضيون التونسيون المشاركون في دورة الالعاب المتوسطية بمدينة وهران الجزائرية الى حدود منافسات يوم الاثنين 27 ميدالية ( 6 ذهبية و8 فصية و13 برنزية ).وتحتل تونس المركز العاشر في جدول الميداليات.


وفي ما يلي جدول ميداليات منافسات النسخة ال19 لألعاب البحر المتوسط-2022 في اختتام منافسات أمس الأثنين:

ذهب فضة برونز مجموع


1- إيطاليا 44 48 56 148
..


2- تركيا 42 25 36 103
3- فرنسا 21 22 35 78
4- الجزائر 20 16 16 52
5- إسبانيا 14 23 22 59
6- مصر 13 14 22 49
7- صربيا 12 7 9 28
8- اليونان 10 10 10 30
9- البرتغال 6 10 7 23
10- تونس 6 8 13 27
11- كرواتيا 6 6 10 222
12- سلوفينيا 5 7 9 21
13- قبرص 5 2 7 14
14- سوريا 4 3 0 7
15- المغرب 3 13 17 33
16- كوسوفو 3 0 3 6
17- سان مارينو 2 1 3 6
18- ألبانيا 2 1 1 4
19- البوسنة والهرسك 2 0 6 8
20- الجبل الأسود 1 4 2 7
21- مقدونيا الشمالية 1 0 2 3
22- موناكو 1 0 0 1
23- مالطا 0 1 0 1
24- ليبيا 0 0 1 1


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249187



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 06 جويلية 2022 | 7 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:44 16:16 12:31 05:06 03:16
Babnet
27°
Babnet37°Babnet% 65:الرطــوبة
تونــسBabnet27°
1.08 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2737°-2732°-2530°-2432°-23
  • Avoirs en devises
    24338,9

  • (5 juil)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,25538 DT        1$ =3,11170 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 juil)   1402,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   