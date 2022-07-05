العاب البحر الابيض المتوسط (وهران 2022) : جدول توزيع الميداليات

جمع الرياضيون التونسيون المشاركون في دورة الالعاب المتوسطية بمدينة وهران الجزائرية الى حدود منافسات يوم الاثنين 27 ميدالية ( 6 ذهبية و8 فصية و13 برنزية ).وتحتل تونس المركز العاشر في جدول الميداليات.
وفي ما يلي جدول ميداليات منافسات النسخة ال19 لألعاب البحر المتوسط-2022 في اختتام منافسات أمس الأثنين:
ذهب فضة برونز مجموع
1- إيطاليا 44 48 56 148
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2- تركيا 42 25 36 103
3- فرنسا 21 22 35 78
4- الجزائر 20 16 16 52
5- إسبانيا 14 23 22 59
6- مصر 13 14 22 49
7- صربيا 12 7 9 28
8- اليونان 10 10 10 30
9- البرتغال 6 10 7 23
10- تونس 6 8 13 27
11- كرواتيا 6 6 10 222
12- سلوفينيا 5 7 9 21
13- قبرص 5 2 7 14
14- سوريا 4 3 0 7
15- المغرب 3 13 17 33
16- كوسوفو 3 0 3 6
17- سان مارينو 2 1 3 6
18- ألبانيا 2 1 1 4
19- البوسنة والهرسك 2 0 6 8
20- الجبل الأسود 1 4 2 7
21- مقدونيا الشمالية 1 0 2 3
22- موناكو 1 0 0 1
23- مالطا 0 1 0 1
24- ليبيا 0 0 1 1
وفي ما يلي جدول ميداليات منافسات النسخة ال19 لألعاب البحر المتوسط-2022 في اختتام منافسات أمس الأثنين:
ذهب فضة برونز مجموع
1- إيطاليا 44 48 56 148
2- تركيا 42 25 36 103
3- فرنسا 21 22 35 78
4- الجزائر 20 16 16 52
5- إسبانيا 14 23 22 59
6- مصر 13 14 22 49
7- صربيا 12 7 9 28
8- اليونان 10 10 10 30
9- البرتغال 6 10 7 23
10- تونس 6 8 13 27
11- كرواتيا 6 6 10 222
12- سلوفينيا 5 7 9 21
13- قبرص 5 2 7 14
14- سوريا 4 3 0 7
15- المغرب 3 13 17 33
16- كوسوفو 3 0 3 6
17- سان مارينو 2 1 3 6
18- ألبانيا 2 1 1 4
19- البوسنة والهرسك 2 0 6 8
20- الجبل الأسود 1 4 2 7
21- مقدونيا الشمالية 1 0 2 3
22- موناكو 1 0 0 1
23- مالطا 0 1 0 1
24- ليبيا 0 0 1 1
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