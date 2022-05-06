الكاف: مشروع تهيئة الطريق الوطنية رقم 173 سينطلق خلال النصف الثاني من السنة الجارية

من المنتظر أن تنطلق خلال النصف الثاني من السنة الجارية اشغال إعادة تهيئة الطريق الوطنية رقم 173 الرابطة بين مدينة ساقية سيدي يوسف وجندوبة مرورا بمدينة الطويرف، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجهيز والاسكان سامي الحمروني (وات)وأوضح الحمروني أن المشروع دخل مرحلة فتح العروض ومن المنتظر الاعلان عن أسناد الصفقة في اقرب الآجال، واشار الى أن المشروع يهم إعادة تغليف الطريق بالخرسانة الاسفلتية ومعالجة المناطق الزرقاء والسوداء على طول 5ر47 كلم من التضاريس الجبلية الوعرةوينتظر أن يكون المشروع، وفق نفس المصدر، جاهزا مع بداية سنة 2024 أي بعد أكثر من سنة ونصف من الأشغال العامة لهذه الطريق التي ستسهم في تسريع نسق الحركة الاقتصادية بين الساقية وجندوبة مرورا بمدينة الطويرف التي ستتأثر بدورها إيجابيا بإنجاز هذا المشروع