المنستير: "فوتوغرافيا.. فسحة في رحاب تراث بلادي" شعار الدورة الثامنة لملتقي لبتيس للتراث

تحت شعار "فوتوغرافيا.. فسحة في رحاب تراث بلادي" تستأنف دار الثقافة بلمطة بولاية المنستير بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبالتعاون مع الجمعية التونسية لفنون التصوير الفوتوغرافي تنظيم الدورة الثامنة لملتقي لبتيس للتراث من 6 إلى 8 ماي الجاري بعد حجب هذه التظاهرة لمدّة ثلاثة سنوات بسبب جائحة كورونا وفق ما أفادت "وات" مديرة دار الثقافة بلمطة أماني بوسريح.وتنطلق اليوم فعاليات هذه التظاهرة بافتتاح معرض لصور فوتوغرافية للباس التقليدي اللمطي، ومعرض جماعي للتصوير الفوتوغرافي بعنوان "اللباس التقليدي هوية وطنية وخصوصية جهوية" الذي يتوثق عبر أربعين لوحة اللباس التقليدي الوطني بمشاركة فنّانين من الهواة والمحترفين من مختلف جهات الجمهورية ومن الجزائر وقد شاركوا بصور حول اللباس التقليدي بالجنوب التونسي واللباس التقليدي الجزائري.وتنطلق اليوم أيضا ورشات في التصوير الفوتوغرافي حول "مكوّنات اللباس التقليدي" بمتحف المكنين بإشراف الفنّان الفوتوغرافي شكري عبد الحفيظ، و"رموز اللباس التقليدي" بمتحف سوسة بإشراف الفنانّ الفوتوغرافي كريم الزين، و"مكوّنات اللباس التقليدي" بالمهدية بإشراف الفنّان شكري اللمام، و"اللباس التقليدي والطقوس" بإشراف الفنّان عبد القادر كريم.وتتواصل فعاليات "ملتقى لبتيس للتراث" يوم 7 ماي الجاري مع ندوة فكرية بمشاركة الأستاذ الباحث في التراث عماد بن صالح في مداخلة بعنوان "اللباس التقليدي في عيون الفوتوغرافيين رحلة عبر الزمان والمكان"، ومع الأستاذ والباحث عادل الجموسي في مداخلة بعنوان "اللباس التونسي الرموز والدلالات" وتتخلل ذلك وصلات موسيقية من المالوف التونسي مع العازف هشام القطاري.ويكون الجمهور على موعد على الساعة الثامنة من مساء الغد مع سهرة فنية بعنوان "الونيس" للفنّانة نرجس ساسي ويتخللها عرض للباس التقليدي التونسي.ويختتم "كورال بن هنية" بقيادة الفنّان محمّد بن هنية فعاليات هذه التظاهرة يوم الأحد 8 ماي وسيتم تكريم المشاركين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي تنتظم بالمناسبة.