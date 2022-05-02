تصفيات مونديال قطر - الاتحاد الدولي لكرة القدم يسلط غرامة مالية على الجزائر ب3000 فرنك سويسري

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الاتحادالجزائري لكرة القدم (فاف) غرامة مالية قدرها 3.000 فرنك سويسري (أقل من3.000 أورو) تتعلق بالنظام والأمن، خلال مباراة يوم 29 مارس الماضي ضدالكاميرون لحساب الدور الفاصل (إياب) لمونديال-2022 بقطر.وفي بيان نشرته اليوم الاثنين على موقعها الرسمي أوضحت الفيفا أن العقوبةسلطتها لجنة الانضباط طبقا للمادة 16 للقانون التأديبي والمتعلق برميالمقذوفات و"الشماريخ".بالإضافة إلى العقوبة المسلطة على الجزائر، عرفت نحو خمسين (50) مباراة،عقوبات مماثلة بسبب "أحداث نشبت في تصفيات كأس العالم-2022 بقطر " خلالالثلاثي الأول لهذا العام".وشرحت الفيفا بأنه "عملا بقاعدة عدم "التساهل" ضد التمييز والعنف بملاعبكرة القدم, تمت معاقبة عدد من "الاتحادات الوطنية بسبب التصرف المفرطلأنصارها".وليست للعقوبة المسلطة على الجزائر اي علاقة بالطعن المقدم من طرف الاتحادالجزائري لكرة القدم بخصوص تحكيم الغامبي باكاري قاساما المتهم باتخاذ عدةقرارات لصالح الكاميرون حيث ستفصل الفيفا في هذا الموضوع.وكانت الهيئة الكروية الجزائرية قد قدمت بناء على توصيات مجالسها القانونيةطلبا للهيئة الكروية العالمية بدراسة ملف الشكوى المتعلقة بالمباراة من طرفلجنة التحكيم بالفيفا الوحيدة المخولة بتسليط الضوء على حياد حكم المباراة.وتوجد الأدلة التي تتهم الحكم باكاري قاساما على مستوى لجنة الانضباط.و في بيان لها أكدت "الفاف" أن " هذا الطلب مرده أن "ملف الشكوى المقدم يعتمدعلى أدلة واعتبارات فنية لها علاقة بالتحكيم والتي تتطلب دراسته من طرف هيئة مختصة".وبحسب نفس المصدر فقد اعتمدت "الفاف" في ملفها على ضرورة الرجوع للتسجيلات الصوتيةالتي وقعت بين حكم المباراة قاساما وحكام الفيديو المساعد (الفار).وأوضح عضو من المكتب الفيديرالي "لوكالة الانباء الجزائرية" أنه في حال لم يكن القرار في صالحالمنتخب الجزائري فإن "الفاف" ستكون مستعدة لتقديم طعن لدى محكمة التحكيم الرياضيبلوزان (تاس)".ر-هس