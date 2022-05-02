تصفيات مونديال قطر - الاتحاد الدولي لكرة القدم يسلط غرامة مالية على الجزائر ب3000 فرنك سويسري

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الاتحاد
الجزائري لكرة القدم (فاف) غرامة مالية قدرها 3.000 فرنك سويسري (أقل من
3.000 أورو) تتعلق بالنظام والأمن، خلال مباراة يوم 29 مارس الماضي ضد
الكاميرون لحساب الدور الفاصل (إياب) لمونديال-2022 بقطر.
وفي بيان نشرته اليوم الاثنين على موقعها الرسمي أوضحت الفيفا أن العقوبة
سلطتها لجنة الانضباط طبقا للمادة 16 للقانون التأديبي والمتعلق برمي
المقذوفات و"الشماريخ".
بالإضافة إلى العقوبة المسلطة على الجزائر، عرفت نحو خمسين (50) مباراة،
عقوبات مماثلة بسبب "أحداث نشبت في تصفيات كأس العالم-2022 بقطر " خلال
الثلاثي الأول لهذا العام".
وشرحت الفيفا بأنه "عملا بقاعدة عدم "التساهل" ضد التمييز والعنف بملاعب
كرة القدم, تمت معاقبة عدد من "الاتحادات الوطنية بسبب التصرف المفرط
لأنصارها".
وليست للعقوبة المسلطة على الجزائر اي علاقة بالطعن المقدم من طرف الاتحاد
الجزائري لكرة القدم بخصوص تحكيم الغامبي باكاري قاساما المتهم باتخاذ عدة
قرارات لصالح الكاميرون حيث ستفصل الفيفا في هذا الموضوع.
وكانت الهيئة الكروية الجزائرية قد قدمت بناء على توصيات مجالسها القانونية
طلبا للهيئة الكروية العالمية بدراسة ملف الشكوى المتعلقة بالمباراة من طرف
لجنة التحكيم بالفيفا الوحيدة المخولة بتسليط الضوء على حياد حكم المباراة.
وتوجد الأدلة التي تتهم الحكم باكاري قاساما على مستوى لجنة الانضباط.
و في بيان لها أكدت "الفاف" أن " هذا الطلب مرده أن "ملف الشكوى المقدم يعتمد
على أدلة واعتبارات فنية لها علاقة بالتحكيم والتي تتطلب دراسته من طرف هيئة مختصة".
وبحسب نفس المصدر فقد اعتمدت "الفاف" في ملفها على ضرورة الرجوع للتسجيلات الصوتية
التي وقعت بين حكم المباراة قاساما وحكام الفيديو المساعد (الفار).
وأوضح عضو من المكتب الفيديرالي "لوكالة الانباء الجزائرية" أنه في حال لم يكن القرار في صالح
المنتخب الجزائري فإن "الفاف" ستكون مستعدة لتقديم طعن لدى محكمة التحكيم الرياضي
بلوزان (تاس)".
ر-هس
الجزائري لكرة القدم (فاف) غرامة مالية قدرها 3.000 فرنك سويسري (أقل من
3.000 أورو) تتعلق بالنظام والأمن، خلال مباراة يوم 29 مارس الماضي ضد
الكاميرون لحساب الدور الفاصل (إياب) لمونديال-2022 بقطر.
وفي بيان نشرته اليوم الاثنين على موقعها الرسمي أوضحت الفيفا أن العقوبة
سلطتها لجنة الانضباط طبقا للمادة 16 للقانون التأديبي والمتعلق برمي
المقذوفات و"الشماريخ".
بالإضافة إلى العقوبة المسلطة على الجزائر، عرفت نحو خمسين (50) مباراة،
عقوبات مماثلة بسبب "أحداث نشبت في تصفيات كأس العالم-2022 بقطر " خلال
الثلاثي الأول لهذا العام".
وشرحت الفيفا بأنه "عملا بقاعدة عدم "التساهل" ضد التمييز والعنف بملاعب
كرة القدم, تمت معاقبة عدد من "الاتحادات الوطنية بسبب التصرف المفرط
لأنصارها".
وليست للعقوبة المسلطة على الجزائر اي علاقة بالطعن المقدم من طرف الاتحاد
الجزائري لكرة القدم بخصوص تحكيم الغامبي باكاري قاساما المتهم باتخاذ عدة
قرارات لصالح الكاميرون حيث ستفصل الفيفا في هذا الموضوع.
وكانت الهيئة الكروية الجزائرية قد قدمت بناء على توصيات مجالسها القانونية
طلبا للهيئة الكروية العالمية بدراسة ملف الشكوى المتعلقة بالمباراة من طرف
لجنة التحكيم بالفيفا الوحيدة المخولة بتسليط الضوء على حياد حكم المباراة.
وتوجد الأدلة التي تتهم الحكم باكاري قاساما على مستوى لجنة الانضباط.
و في بيان لها أكدت "الفاف" أن " هذا الطلب مرده أن "ملف الشكوى المقدم يعتمد
على أدلة واعتبارات فنية لها علاقة بالتحكيم والتي تتطلب دراسته من طرف هيئة مختصة".
وبحسب نفس المصدر فقد اعتمدت "الفاف" في ملفها على ضرورة الرجوع للتسجيلات الصوتية
التي وقعت بين حكم المباراة قاساما وحكام الفيديو المساعد (الفار).
وأوضح عضو من المكتب الفيديرالي "لوكالة الانباء الجزائرية" أنه في حال لم يكن القرار في صالح
المنتخب الجزائري فإن "الفاف" ستكون مستعدة لتقديم طعن لدى محكمة التحكيم الرياضي
بلوزان (تاس)".
ر-هس
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