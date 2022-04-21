النوري القنطاوي : "أمل حمام سوسة تعاقد مع المدرب خالد بن ساسي وفق عقد أهداف"

أكد النوري القنطاوي رئيس الأمل الرياضي بحمام سوسة، اليوم الخميس، تعيين خالد بن ساسي لتولي المقاليد الفنية لفريق أكابر كرة القدم خلفا للمدرب نوفل شبيل.وأوضح القنطاوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّه وقع الاتفاق مع خالد بن ساسي على قيادة الفريق، وفق عقد أهداف يرتكز بالأساس على تحقيق نتائج جيدة في مرحلة تفادي النزول و ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى.وكشف أنّه لم يتم التطرف بعد مع المدرب الجديد للفريق على مواصلة التجربة مع أمل حمام سوسة في الموسم القادم، مشدّدا على أنّ الأولية في الوقت الراهن هي ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى.وأفاد أنّ المدرب السابق نوفل شبيل قام بعمل مرضي للفريق غير أنّ تراجع وتردي النتائج خصوصا في آخر 6 مباريات من المرحلة الأولى للبطولة أزمت الوضعية ومهدت لانهاء العلاقة بالتراضي بينه وبين النادي.يذكر أنّ أمل حمام سوسة أنهى المرحلة الأولى من البطولة في المركز السابع، من المجموعة الأولى، برصيد 16 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و 7 تعادلات مقابل 4 هزائم كان آخرها أمام اتحاد تطاوين بنتيجة 2 - 1.وسيخوض أمل حمام سوسة مرحلة تفادي النزول مع فرق نجم المتلوي و الأولمبي الباجي و الترجي الجرجيسي.