-2022- الجامعة الجزائرية تقدم طعنا لدى الفيفا ضد حكم لقاء الجزائر-الكاميرون ضمن اياب الدور الفاصل لتصفيات مونديال

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تقدمت الجامعة الجزائرية لكرة القدم (فاف), رسميا بطعن لدى الإتحاد الدولي لكرة القدم ضد الحكم الرئيسي غاساما "الذي أثرعلى نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون (1-2), يوم الثلاثاء بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة, لحساب إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لنهائي كأس العالم (قطر-2022).وجاء في بيان الجامعة الجزائرية لكرة القدم الذي نشرته اليوم الخميس على صفحتها الرسمية ما يلي : "تقدمت الجامعة الجزائرية لكرة القدم بطعن رسمي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد التحكيم الفاضح الذي شوه نتيجة مباراة الإياب الفاصلة بين الجزائر والكاميرون التي لعبت في 29 مارس 2022 بملعب الشهيد مصطفة تشاكر بالبليدة".وأضافت الجامعة أنها "مصممة على تفعيل جميع الوسائل المسموح بها قانونيا لاستعادة حقوقها وإعادة المباراة في ظل شروط تضمن نزاهة وحيادية التحكيم"." كما تطالب الفاف بفتح تحقيق من قبل هيئات الفيفا لتسليط كل الضوء على التحكيم في مباراة الجزائر والكاميرون", كما جاء في البيان.