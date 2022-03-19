والي تونس يقرّر منع التظاهرات السياسية في شارع بورقيبة بالعاصمة

والي تونس، كمال الفقي

Publié le Samedi 19 Mars 2022 - 15:15قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلن والي تونس، كمال الفقي، تخصيص شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، للتظاهرات الثقافية والسياحية دون غيرها، أي منع التظاهرات السياسية التي دأب الأحزاب على تنظيمها منذ جانفي 2011.

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وجاء في بلاغ نشرته ولاية تونس على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن "التظاهرات الأخرى"، غير الثقافية والسياحية، سيتم تحويلها الى ساحة حقوق الإنسان أو أي ساحة عمومية أخرى بشارع محمد الخامس، في حين ستسمح السلطة العمومية بالتظاهرات "الإبداعية والثقافية والسياحية والاستعراضية لا غير، بشارع بورقيبة.

يُذكر أن الأحزاب والحركات السياسية والتنظيمات النقابية والمجموعات الاحتجاجية ذات الصبغة الاجتماعية، كانت دأبت منذ 14 جانفي 2011، على التظاهر وتنظيم وقفاتها في شارع بورقيبة ولا سيما أمام المسرح البلدي.

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