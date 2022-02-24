"الوضع في ليبيا وتطور المسار السياسي بها"، محور لقاء وزير الشؤون الخارجية بستيفاني ويليام

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مثل "الوضع في ليبيا وتطوّر المسار السياسي بها"، محور لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بالمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، ستيفاني ويليام.وتم خلال اللقاء، وفق بلاغ إعلامي للخارجية، "التأكيد على أهمية دعم الأمن والاستقرار في ليبيا، بما من شأنه أن يمكنها من استعادة مكانتها ودورها في المنطقة".كما تم استعراض الجهود التي تقوم بها البعثة الأممية لاستئناف المسار السياسي، بالتنسيق والتشاور مع مختلف الجهات الليبية.وجدد الجرندي، بالمناسبة التعبير عن "مساندة تونس الدائمة لليبيا"، مشددا على أن "أمن واستقرار هذا البلد الشقيق ووحدته الترابية، مسائل محورية ومبدئية بالنسبة لتونس".وأكد، في هذا السياق، وفق المصدر ذاته، دعم رئيس الجمهورية للجهود الرامية لتجاوز الظرف الراهن عبر حوار ليبي-ليبي يضع مصلحة ليبيا فوق كل الاعتبارات، على أساس أن الحل في ليبيا يجب أن يكون بيد الليبيين أنفسهم.كما شدّد على "ثقة تونس في قدرة الليبيين على التوصل للتوافقات الضرورية لضمان أفضل الظروف لإنجاح الاستحقاقات السياسية المقبلة".وأكد أيضا أهمية دور دول الجوار والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في مواصلة مرافقة ليبيا في مسارها السياسي والتوصل لحل دائم بهذا البلد الشقيق.من ناحيتها، أشادت ستيفاني ويليامز، حسب البلاغ، ب"الدور البارز الذي تقوم به تونس لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية"، مثمنة دعم رئيس الجمهورية لبعثة الأمم المتحدة ومساندته لجهودها لدعم مقومات الاستقرار بليبيا.