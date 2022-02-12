تونس تشارك في الدورة 35 للمعرض الدولي للصناعات الغذائية من 13 الي 17 فيفرى 2022 بدبي

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تشارك تونس في الدورة الخامسة والثلاثين للمعرض الدولي للصناعات الغذائية، "غالف فود"، الذي ينعقد من 13 الي 17 فيفرى 2022 بدبي.ويشارك المركز الفني للتعبئة والتغليف بجناح تبلغ مساحته حوالى 195 م² يضم 11 مؤسسة عاملة في مجال تصدير زيت الزيتون المعلب ومخصص كليا للترويج لزيت الزيتون المعلب حيث سيقدم عرضا لمختلف العلامات التونسية لزيت الزيتون وحصصا للتذوق والطبخ.وتتنزل هذه المشاركة التي ينظمها المركز الفني للتعبئة والتغليف في إطار البرنامج الوطني للنهوض بزيت الزيتون المعلب.وتهدف هذه المشاركة، وفق بلاغ أصدره المركز، إلى دعم صادرات زيت الزيتون التّونسي المعلب وبالخصوص نحو أسواق الخليج العربي والتي تعتبر من الأسواق الواعدة لتصدير زيت الزيتون التونسي.ويعد حضور تونس في هذه التظاهرة، فرصة استثنائية لتعزيز الشراكة ودعم الروابط التجارية المثمرة وتحسين تموقع زيت الزيتون التونسي المعلب في الأسواق الخارجية، وفق المصدر ذاته.ويتوقع ان يستقطب المعرض الدولي للصناعات الغذائية بدبي، أكثر من 2500 عارضا من 185 بلدا وقرابة 60 الف زائر مهني من موردين وموزعين ومسؤولي الشراءات بالمساحات التجارية الكبرى من مختلف أنحاء العالم.