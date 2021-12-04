كأس الاتحاد الافريقي: النادي الصفاقسي من أجل تجاوز عقبة توسكر الكيني والتأهل لدور المجموعات

يسعى النادي الرياضي الصفاقسي غدا الأحد عندما يستضيف فريق توسكر الكيني في اياب الدور الثاني لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الى تحقيق الفوز بأي ننتيجة والتأهل لدور المجموعات، وذلك بعد تعادله بنتيجة سلبية في لقاء الذهاب.



ولئن تبدو حظوظ النادي الرياضي الصفاقسي وافرة في الفوز والتأهل لمرحلة المجموعات، فانّ ذلك لا يمنع زملاء اللاعب أيمن الحرزي من أخذ الحيطة والحذر من المنافس الذي سيحاول مفاجأة ممثل كرة القدم التونسية وارباك حساباته.



وتوقيا من المفاجآت غير السارة، من المنتظر أن يقحم المدرب الايطالي جيوفاني سوليناس، تشكيلة هجومية، مغايرة لمباراة الذهاب، من أجل افتكاك معركة وسط الميدان واستغلال أكثر ما يمكن من الفرص وتحويلها الى أهداف.



ورغم أنّ النادي الرياضي الصفاقسي سيكون منقوصا من بعض العناصر الهامة في خطوطه الثلاثة، بسبب اصابة عدد من لاعبيه، على غرار شادي الهمامي و حازم الحاج حسن ونور الزمان الزموري، وحتى نابي كامارا، فانّ ذلك سيجعل الاطار الفني أمام تحدّ كبير لتجاوز هذا العارض الذي قد يؤثر على روح الفريق في المباراة.



وستسجل المباراة حضور جماهير النادي الرياضي الصفاقسي في مدارج الطيب المهيري بما من شانه ان يشكل حافزا اضافيا للاعبين لتقديم افضل ما لديهم من أجل بلوغ مرحلة المجموعات ومواصلة رحلة المراهنة على اللقب القاري الذي سبق وان توج به - في نسخته الجديدة- في ثلاث مناسبات (2007 و2008 و2013).



وتنطلق المباراة على الساعة السادسة مساء بادارة الحكم الليبي معتز ابراهيم.



