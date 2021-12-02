قبلي: إعطاء إشارة انطلاق مشروع مجمع صحي تنموي بنويل في دوز الجنوبية باعتمادات تناهز 7 ملايين دينار

Publié le Jeudi 02 Decembre 2021 - 17:12 قراءة: 0 د, 53 ث
      
وات - أعطى سفير دولة الكويت بتونس، أحمد علي الظفيري، صباح اليوم الخميس، إشارة انطلاق مشروع إنشاء وتجهيز وتشغيل مجمع تعليمي صحي تنموي بمنطقة نويل في معتمدية دوز الجنوبية من ولاية قبلي باعتمادات جملية تناهز 7 ملايين دينار.

وقال الظفيري، في تصريح لـ"وات"، بالمناسبة، "إن هذا المشروع المتكامل، الذي سيتواصل انجازه على امتداد سنتين، وتشرف على إنشائه جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية، يتكوّن من مركز تكوين مهني، ومبيت للدارسين به، اضافة الى مركب صحي، ومركب رياضي، وهو من اكبر المشاريع الخيرية التي يتم انجازها من قبل دولة الكويت بالجمهوية التونسية، بما يعكس عمق العلاقات الاخوية بين الدولتين"، وفق تعبيره.
ودعا الى ان يكون انجاز هذا المركب الصحي التنموي على اكمل وجه وطبقا لأعلى المواصفات الفنيّة والمعماريّة ليصبح في خدمة اهالي منطقة نويل والمناطق القريبة منها في اقرب الاجال، متوقّعا أن يشعّ هذا المشروع على كامل المنطقة.
وأشار، في سياق متّصل، الى انه أعطى صباح اليوم أيضا اشارة انطلاق انجاز مجمع صحي بولاية توزر، معتبرا هذه مشاريع أمثلة على التعاون التونسي الكويتي في المجالين الصحي والتربوي، ومعبّرا عن أمله في تعميم مثل هذه المشاريع في عدد من ولايات الجمهورية.

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