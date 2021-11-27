المسرحية التونسية "منطق الطير" لنوفل عزارة تُتوّج بجائزة أفضل أداء جماعي في مهرجان بغداد الدولي

فازت مسرحية "منطق الطير" للمخرج نوفل عزارة بجائزة أفضل أداء جماعي في اختتام الدورة الثانية لمهرجان بغداد الدولي للمسرح، التي أسدل الستار على فعالياتها مساء الجمعة.

ومسرحية "منطق الطير"، هي من إنتاج مسرح التياترو (2019). وتدور أحداثها، وفق القصة الأصلية لكاتبها فريد الدين العطار، حول رحلة مجموعة من الطيور بحثا عن طائر "السيمرغ" الذي يرمز إلى الخلود والكمال والجمال والسلطان. واختارت الطيور "الهدهد" ليكون قائدها ومرشدها في الطريق إلى "السيمرغ"، فتمرّ أثناء الرحلة بعديد العوائق والمشقات مع طرح أسئلة وجودية محيّرة، وفي كلّ مرّة يتدخل "الهدهد" لحثها على السير والمضي في رحلة البحث عن المعنى التي تستوجب المرور تباعا من أودية الطلب، فالعشق، فالمعرفة، فالاستغناء، فالتوحيد، ثم الحيرة، وأخيرا الفناء والبقاء. فتموت في هذه الرحلة طيور عديدة ولا يصل إلى النهاية إلا 30 طائرا لتكتشف أن طائر "السيمرغ" الخالد ما هو إلا انعكاس لصورها هي.



وهذا العمل من أداء آمال العيوني وثريا بوغانمي وأحمد الدريدي وسفيان بوعجيلة واسكندر براهم، بالإضافة إلى المخرج نوفل عزارة.



وكان المسرح التونسي سجّل حضوره بعمليْن في فعاليات الدورة الثانية لمهرجان بغداد الدولي للمسرح (20 - 26 نوفمبر 2021)، هما "ذئاب منفردة" للمخرج وليد دغسني، و"منطق الطير" للمخرج نوفل عزارة. وفي ما يلي الجوائز الكاملة للمهرجان:

- جائزة العرض المسرحي المتكامل: مسرحية (Tyll) - إخراج Tilo Nest - ألمانيا.

- جائزة أفضل أداء جماعي: مسرحية (منطق الطير) إخراج نوفل العزارة - تونس.

- جائزة أفضل إخراج مسرحي: المخرج جواد الأسدي عن مسرحية (تقاسم على الحياة) - العراق.

- جائزة أفضل سينوغرافيا: مسرحية (Yes Godot / نعم غودو) - إخراج أنس عبد الصمد - العراق.

- جائزة أفضل ممثل: حيدر جمعة عن دوره في مسرحية (تقاسيم على الحياة) - العراق.

- جائزة أفضل ممثلة: صفاء الرقماني عن مسرحية (بيت الشغف) - سوريا.

- جائزة أفضل نص مسرحي: هوشنك وزيري عن نص مسرحية (أمكنة إسماعيل) - العراق.

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة: الممثل رائد محسن عن مسرحية (أمكنة إسماعيل) - العراق.

- جائزة الممثل الواعد: أمير إحسان عن دوره في مسرحية (تقاسيم على الحياة) - العراق.

- جائزة الممثلة الواعدة: مريا أسامة عن دورها في مسرحية (آه كارميلا) - مصر.



