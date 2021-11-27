قبلي : تواصل التحرك الاحتجاجي لعملة شركة البستنة رغم صرف أجور شهري سبتمبر واكتوبر

وات - أكّد كاتب عام النقابة الأساسية لعملة شركة البيئة والغراسات والبستنة في قبلي الهادي لحمر صباح اليوم السبت لـ(وات) تواصل التحرّك الاحتجاجي للعملة الى حين تسوية كافة الملفّات المتعلقة بالشركة على المستويين الجهوي والمركزي.



وأوضح المصدر ذاته أنه ورغم القيام يوم أمس بصرف أجور العملة المتخلدة لدى الشركة لشهري سبتمبر واكتوبر الماضيين وتعهّد السلط الجهوية بصرف أجر شهر نوفمبر الجاري في اقرب وقت إلّا أن خيمة الاعتصام أمام مقرّ الولاية لن يتم رفعها الا بعد الإيفاء بكافة التعهّدات التي تضمّنها محضر الجلسة الصلحية التي عقدت يوم 15 نوفمبر وتمّ على ضوئها إلغاء إضراب العملة الذي كان مبرمجا ليوم 16 من نفس الشهر.



وذكر الهادي لحمر أن بقيّة المطالب تتضمن على المستوى الجهوي صرف أجر شهر نوفمبر مع التكفّل بالتغطية الاجتماعية لكافة العملة فضلا عن تعويض العملة والاطارات المغادرين من قائمة الانتظار وتتضمن على المستوى المركزي عقد جلسة قريبة مع وزارة الصناعة للنظر في تصنيف الشركة الى جانب إتمام انتداب بقية دفوعات العملة.



يشار إلى أن عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة دخلوا منذ يوم الاثنين الماضي في سلسلة من التحركات الاحتجاجية امام مقر الولاية للمطالبة بصرف اجورهم المتخلدة بذمة الشركة وتسوية وضعيتها المالية مع تصنيفها لكي لا تتكرّر الاشكاليات التي اعترضتهم في صرف الأجور.



