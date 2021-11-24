20 ضابطا من الديوانة التونسية يتلقون تدريبا حول الاتجار غير المشروع بالموانئ

Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 - 23:03 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أنهى 20 ضابطا من الديوانة التونسية التابعين لمجموعة من الإدارات الفنية المركزية و المكاتب الجهوية والحدودية ، الاربعاء ، دورة تدريبية حول "الاتجار غير المشروع بالموانىء"

وتواصلت الدورة ، وفق بلاغ نشرته الديوانة التونسية، يومي23 و24 نوفمبر 2021 وتولى تنشيطها خبيران من إدارة الديوانة الفرنسية وحضر أشغالها الملحق الديواني لفرنسا بتونس

وتضمنت الدورة التكوينية عروضا ومضامين تتعلق بأبرز التقنيات الديوانية الخاصة بمكافحة عمليات التهريب والجريمة المنظمة وخاصة بالموانئ استنادا إلى تجربة الديوانة الفرنسية في المجال.

وإختتمت الدورة بتسليم شهائد للمشاركين في هذه الدورة إضافة إلى تكريم الجانب الفرنسي المشرف على عملية التكوين.



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