مدينة العلوم بتونس تنظم يوم الأحد 28 نوفمبر الجاري، يوما تحسيسيّا حول التبرع بالأعضاء

تنظم مدينة العلوم بتونس، صباح الأحد الموافق لـ 28 نوفمبر 2021، يوما تحسيسيّا حول التبرع بالأعضاء بالتعاون مع المركز الوطني للنهوض بالتبرع بالأعضاء تحت شعار "التبرع بالأعضاء، فرصة أخرى للحياة".



وتهدف هذه التظاهرة، بحسب بلاغ صادر عن مدينة العلوم، إلى التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء، بما يساعد على دعم الثقة بين المواطن المتبرع والإطارات الطبية وشبه الطبية وتسهيل مهمة المنسقين في هذا المجال الحيوي من أجل تكثيف عمليات زرع الأعضاء وإنقاذ حياة آلاف المرضى الذين أوشكوا على الهلاك بعد أن أنهكهم المرض.



ويتضمن برنامج اليوم التحسيسي مجموعة من المحاضرات التوعوية تتناول مواضيع التبرع بالأعضاء من حيث القوانين المنظمة ونظرة الإسلام لهذا الموضوع الذي يمثّل مسألة مجتمعية، إلى جانب عديد الشهادات التي توثّق معاناة المرضى وشهادات لمرضى متلقين للأعضاء، وكذلك مباراة في الرسم موجهة للناشئة حول أهمية الموضوع.



يحضر فعاليات اليوم التحسيسي ، الذي تتخلله فقرات تنشيطية زوصلات موسيقية يؤمّنها معهد الكندي للموسيقى العربية، ثلة من الوجوه الإعلامية والفنية المعروفة .



