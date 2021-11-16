صدور قانون المالية التعديلي بمرسوم رئاسي

Publié le Mardi 16 Novembre 2021 - 17:09 قراءة: 0 د, 12 ث
      
صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، قانون المالية التعديلي بمرسوم موقع من رئيس الجمهورية.

وبلغت مداخليل الميزانية، 34.449.000.000 دينار، أما النفقات فبلغت 44.241.000.000 دينار.

ووفق ما ورد بالرائد الرسمي، فقد بلغ عجز الميزانية 9.792.000.000 دينار.

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