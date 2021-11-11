سيدي بوزيد: تأسيس أول نقابة أساسية للعاملات الفلاحيات على مستوى جهوي ووطني

تم، بولاية سيدي بوزيد، الاعلان عن تأسيس أول نقابة أساسية للعاملات الفلاحيات على مستوى جهوي ووطني، وذلك تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل، وفق ما ذكره، اليوم الخميس، عن الجمعية التونسية للحراك الثقافي، رياض العبيدي.



وقد تم خلال المؤتمر التأسيسي الذي انعقد يوم الثلاثاء المنقضي، انتخاب هدى دربالي كاتبة عامة لنقابة العاملات في القطاع الفلاحي، وهي عاملة فلاحية من معتمدية جلمة.

وذكر العبيدي، في تصريح أفاد به (وات)، أن هذا المؤتمر التأسيسي يعتبر الأول من نوعه، وهو فرصة للعلاملات في القطاع الفلاحي لخوض تجربة التنظّم النقابي دفاعا عن حقوقهن، الى جانب كونه تتويج امتد على مدى أكثر من 8 سنوات وشراكة بين الجمعية التونسية للحراك الثقافي، والاتحاد العام التونسي للشغل، ممثلا في الاتحاد الجهوي للشغل وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسيدي بوزيد.

وبين، أن إنطلاق مسار هذا التأسيس، كان بعمل توعوي وتدريبي لعدد من شباب المنطقة، من أجل رصد وتوثيق الانتهاكات المسلطة على العاملات الفلاحيات في سيدي بوزيد.

كما كان نتيجة عمل ميداني شمل حوالي ألف امرأة عاملة، أثمر دراسة هي الأولى على الصعيد الوطني، تبين حجم وطبيعة الانتهاكات التي تعاني منها العاملة الفلاحية مقابل العدد الكبير من الحقوق والتشريعات الدولية والوطنية التي تضمن نظريا حقوقها وتوفر لها الحماية.

وأشار العبيدي، إلى أن هذه الدراسة مثلت منطلقا لحملة مناصرة شملت مختلف الفاعلين والمتدخلين سعيا لتطبيق هذه الحقوق، حيث تم التركيز على الدور المحوري للعاملة الفلاحية للدفاع عن حقوقها وحقوق زميلاتها عبر التنظم في نقابة.

وقد كانت عملية التوعية والتحسيس للعاملات الفلاحيات بايجابيات التنظم النقابي وطرقه ودوره في حمايتهن وتحسين ظروف عملهن، قد انطلقت مسبقا ليثمر المجهود عقد أول مؤتمر تأسيسي لنقابة العاملات الفلاحيات.



