بنزرت : تراجع عدد المخالفات الاقتصادية المسجّلة على الطرقات

وات - ذكر المدير الجهوي للتجارة ببنزرت ياسر بن خليفة ان منسوب المخالفات الاقتصادية المسجّلة على الطرقات ،شهد تراجعا ملحوظا ،وذلك نتيحة الضغط الرقابي الذي فرضته الحملات النهارية والليلية للجنة الجهوية لمراقبة الاسعار والتصدي للاحتكار والمضاربة والتهريب في جميع طرقات الولاية، حسب تصريحه.



وبيّن المصدر ذاته لمراسل (وات) أن الحملة الرقابية النهارية والليلية ليوم الخميس المتقضي ، ونفّذتها مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت والفرقة الجهوية للشرطة البلدية وادارة المرور والحرس الوطني، تمّ خلالها رفع 20 مخالفة اقتصادية من 223عملية مراقبة، سجّل أغلبها في قطاعات الخضر والغلال و المواد الغذائية والمخابز والمرطبات و الاسماك و الدواجن و البذور والاسمدة و الغاز المنزلي، وتمّ أيضا حجز 16.425طنّا من الخضر والغلال و550علبة تبغ.



وفي ذات السياق اضاف المدير الجهوي للتجارة ببنزرت أن الحملة الرقابية على الطرقات في الجهة والتي نفّذتها طيلة يوم امس الجمعة فرق المراقبة الاقتصادية ببنزرت صحبة الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببنزرت ، أفضت الى الحجز الفعلي لكميات من الزيت النباتي المدّعم تعادل 149 لتر ،علاوة على كميات هامة من المواد الغذائية مخزّنة بطريقة غير قانونية في منزل كان صاحبه يمارس نشاط بيع المواد الغذائية بالتفصيل(عطّار) الا انه تعمّد إخفاء المحجوز داخل منزله دون أن يزوّد بها محله ودون ان يعرضها للعموم وذلك قصد بيعها بيعا مشروطا وباسعار غير قانونية ، فتم تحرير محضري إخفاء بضاعة والامتناع عن البيع ضده .

يذكر ان المصالح التجارية تولّت خلال الاسبوعين الماضيين ضخ 429 ألف لتر من الزيت النباتي المدعّم أي 35750 صندوقا في كامل المعتمديات ال14 بولاية بنزرت اي بمعدّل يتراوح بين 25الف و31الف لتر لكل معتمدية ، وهي كميات كبيرة تكاد تفوق حاجيات الجهة ، وفق تأكيد نفس المصدر.



