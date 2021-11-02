متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 2 نوفمبر..

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الكاف : عدم تسجيل أية حالة وفاة و لا اصابات جديده بفيروس كورونا المستجد منذ أربعة أيام



لم تسجّل ولاية الكاف منذ 30 أكتوبر الماضي أية حالة وفاة ولا إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد الكشف ،اليوم،الثلاثا ء ،عن نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 50 عيّنة رفعت بتاريخ 30 و31 أكتوبر.



ويستقر بذلك إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد في حدود 692 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس في حدود 19639 حالة.

وتراجع عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات إلى 06مصابا منهم 03 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف فيما انخفض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 11 حالة .

وتؤكّد هذه الأرقام وفق ما أفاد به رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني في تصريح اليوم لــ(وات)، تراجع الوباء في الجهة بصفة ملحوظة وذلك بفضل تكثيف عمليات التلقيح ضد الوباء وحملات التحسيس التى تم إنجازها بالجهة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة على حد تعبيره

هذا وتواصل الإدارة الجهوية للصحة بالكاف تحذير المواطنين باستمرار من خطورة التراخي في تطبيق البروتوكول الصحي في كل عناصره خاصة وأن المتحوّرات الجديدة للفيروس التاجي لا تزال وفق نفس المصدر مجهولة الأثر بما يستوجب الحذر مواصلة الالتزام بالبروتوكول الصحي والعمل على كسر حلقة العدوى بالفيروى.











قبلي : تسجيل 30 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاسبوع المنقضي وخلو 3 معتمديات من الحالات النشطة حاليا



أحصت مصالح الادارة الجهوية للصحة خلال الفترة الممتدة من 26 اكتوبر المنقضي الى 01 نوفمبر الجاري 30 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات الايجابية المسجلة في ولاية قبلي منذ ظهور الوباء الى اليوم الى 15865 حالة منها 15300 حالة تعافي فيما لا تزال 39 حالة مصنّفة نشطة.



وذكر رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد في تصريح اليوم الثلاثاء لـ(وات) أنّه لم تسجّل أيّة حالة وفاة جرّاء الاصابة بالفيروس خلال نفس الفترة مما يجعل العدد الجملي للوفيات المصرح به للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن ولاية قبلي منذ بداية الجائحة الى حد الان مستقرا في حدود 526 حالة.

ويظهر التحيين الجديد لتوزيع الحالات النشطة حسـب المعتمديات وفق ما أكّده الحداد خلوّ ثلاث معتمديات حاليا من الحالات النشطة وهي دوز الشمالية ودوز الجنوبية وسوق الاحد فيما لا تزال 5 حالات مصنّفة نشطة إلى حدّ الآن بمعتمدية قبلي الشمالية و11 حالة بمعتمدية قبلي الجنوبية علاوة على وجود 18 حالة نشطة بمعتمدية الفوار و 5 حالات في معتمدية رجيم معتوق.

وأضاف المصدر ذاته ان المؤشر التراكمي لحدوث الاصابات المسجل بولاية قبلي خلال 14 يوم الاخيرة تراجع الى حدود 23 فاصل 1 حالة على كل 100 الف ساكن.



