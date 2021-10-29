وزيرا النقل والصناعة يبحثان سبل تطوير النقل الحديدي لقطاع الفسفاط ومشتقاته

مثّلت مسألة "التسريع بإيجاد الحلول العاجلة والعمليّة لإستعادة النسق الطبيعي لنشاط النقل الحديدي لمادة الفسفاط ومشتقاته حفاظا على ديمومة القطاع والرفع من مؤشرات الإنتاج ودفع التصدير" محور جلسة عمل جمعت بين وزير النقل واللوجستيك، ربيع المجيدي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة القنجي، الجمعة، وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل.



وأكّد الطرفان خلال اللقاء، الذي حضره ممثلون عن شركة فسفاط ڨفصة والمجمع الكيميائي التونسي والشركة الوطنية للسكك الحديدية وثلة من مسؤولي الوزارتين، على أن تطوير نقل الفسفاط عبر السكة يتم ضمن مقاربة وطنية تعتمد على وضع خطة عمل واضحة، تهدف أساسا إلى توفير الإعتمادات المالية الضرورية ودعم الإستثمار وتركيز بنية أساسية متطوّرة من شبكة حديدية وأسطول عربات، فضلا عن تأهيل قطاع الفسفاط بما يتلاءم مع حاجيات السوق، وبما يجعل من هذا النشاط منظومة متكاملة ورافدا دائما من روافد التنمية.



و أوصى المجيدي في هذا الصدد، بضرورة مضاعفة الجهود والإلتزام بالمتابعة المنتظمة واليومية لمدى الإيفاء بالتعهّدات في علاقة بالتوقعات ذات الصلة بالنقل والتي تمّ تحديدها خلال اجتماع 11 أوت 2021.



كما أوصى بتركيز لجنة خبراء ممثلة لمختلف الأطراف تجتمع أسبوعيا "لتقريب وجهات النظر وتقييم ما تمّ إنجازه وبرمجة العمل في علاقة بما يتم تحديده من توقعات بعد إجراء الدراسات اللازمة في الغرض من حيث آجال التنفيذ والكلفة، يتوّج بتقارير دورية للتمكّن من بلورة الإجراءات الناجعة التي يتوجّب اتخاذها في الغرض".



من جانبها، إعتبرت القنجي ملف نقل الفسفاط عبر السكة من أهم الأولويات، و يتوجّب معالجته ضمن سلسلة متكاملة تضمن تأمين سفرات منتظمة وتستجيب لطلبات التصدير، خاصة مع إرتفاع أسعار مشتقات الفسفاط على الصعيد الدولي، لإستعادة مكانة تونس في الأسواق الخارجية والعمل على كسب أسواق جديدة.



وتخلل هذه الجلسة تقديم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لعرضين حول تقييم نشاط النقل الحديدي للفسفاط ومتابعة تنفيذ توصيات جلسة العمل المشتركة بتاريخ 11 أوت 2021 اذ تم تقديم الإجراءات العاجلة لاستعادة النسق الطبيعي لنشاط النقل الحديدي لمادة الفسفاط ومشتقاته وآفاق تطوره، من ذلك تأمين النشاط على كامل خطوط الشبكة الحديدية وتعزيز الأسطول وتجديده وفقا لرزنامة الإقتناءات المحدّدة والتعجيل في إكساب الأسطول الجاهزية الكاملة من خلال استكمال عمليات الصيانة وتوفير الموارد البشرية اللازمة في الغرض.



من جانب آخر تم التطرّق على هامش هذه الجلسة إلى ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بالتحكم في سلسلة التفريغ وتحديدا النظر في كيفية التسريع في نسق رفع مادة الكبريت المستورد من ميناء صفاقس.



وكانت الوزارتان اتفقتا خلال جلسة عمل مشتركة بتاريخ 11 أوت 2021 على تأمين نقل 7000 طن من الفسفاط يوميا من الحوض المنجمي إلى معامل التحويل وتخصيص قطارين يوميا لنقل الكبريت من صفاقس إلى معامل الصخيرة وقطار واحد يوميا لنقل الكبريت إلى معمل المظيلة على أن يتم شحنه بثلاثي الفسفاط الرفيع عند الرجوع.



