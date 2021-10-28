متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 28 أكتوبر ..

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الكاف: تسجيل حالة وفاة و إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد



سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الخميس، في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" حالة وفاة وإصابة جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتائج 42 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 28 اكتوبر



ويرتفع وفق الاحصائية الجديدة إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد الى 692 شخصاً وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 19634 شخصا تماثل منهم 19620 شخصا للشفاء



كما أظهرت الإحصائيات اليومية الجديدة تواصل انخفاض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي حيث بلغ عددهم اليوم 14 حالة مقابل استقرار في عدد المقيمين بالمستشفيات في حدود 07 مصابين منهم 03 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف



واذ تثمن الادارة الجهوية للصحة بالكاف هذا التحسن الملحوظ في الحالة الصحية بالجهة، فإنها تواصل التأكيد على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي والقيام بالتلاقيح اللازمة او اتمامها سيما بالنسبة لمن تحصلوا على الجرعة الأولى، وذلك بهدف السيطرة على الوباء والحد من انتشاره مجددا بالولاية.



