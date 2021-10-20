توزر تحتضن أول تظاهرة للقفز بالمظلات على مدى 40 يوما

Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 - 16:30قراءة: 1 د, 1 ث
وات - تحتضن ولاية توزر من 23 أكتوبر الجاري والى غاية 27 نوفمبر القادم فعاليات مهرجان القفز بالمظلات كأول تظاهرة في الرياضات القصوى والمغامرات في الصحراء التونسية بعد تحسن الوضع الوبائي.


وأكد هادي عبادة مؤسس مشروع "سكايس" المشرفة على على تنظيم التظاهرة، أنّ برنامج القفز بالمظلات الذي ياتي بعد تحسن الوضع الوبائي في الجهة سيشارك فيه نحو 25 رياضيا كنديا و 5 طياريين، مع الاعتماد على طائراتين أخريين مخصصتين للقفز بالمظليات.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس افرقيا للأنباء، أنّ رياضة القفز بالمظلات تعدّ رياضة نادرة الحوادث مقارنة بالرياضات الأخرى، داعيا الشباب عشاق المغامرات الى الانخراط فيها .

وأبرزعبادة عقب لقاء اعلامي انتظم اليوم الخميس لتسليط الضوء على التظاهرة، أنّ برنامج القفز بالمظلات سيسهم في ترويج المنتوج السياحي التونسي عموما و الصحراوي خصوصا، لافتا النظر الى أنّ تعميم مثل هذه الرياضة في تونس سيسهم في استقطاب السياح وجلب العملة الصعبة، باعتبارها رياضة جالبة للسياح الأجانب من ذوي الدخل العالي.

ووقال أنّ سماء توزر ستشهد طيلة 40 يوما من عمر التظاهرة على تنفيذ 35 قفزة من الطائرات، كما افاد انه سيتم بالمناسبة تكريم شهداء الأمن الرئاسي الذين سقطوا في عمليات ارهابية.

ومن جهة اخرى اشاد داعمون ومستشهرون و ممثلون عن وزارة السياحة، ببرنامج تنظيم مثل هذه الرياضات القصوى بتونس، وبدورها في التعريف بالمنتوج السياحي على المستوى الداخلي والخارجي.

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