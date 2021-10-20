متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 20 أكتوبر ..

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قبلي: تسجيل 53 اصابة بالوباء في الوسط المدرسي منذ العودة المدرسية وتلقيح 1630 تلميذا الى حد الآن



أفاد رئيس المصلحة الجهوية للصحة المدرسية بقبلي، الأمجد الكبير، اليوم الأربعاء، بأن العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" المسجل بالوسط المدرسي، منذ العودة المدرسية الى غاية موفى الاسبوع المنقضي، بلغ 53 اصابة منها 4 حالات تم تسجيلها في صفوف الاطار التربوي والاداري والعملة، و49 اصابة تم تسجيلها لدى التلاميذ.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، انه قد تم، الى حد الان، غلق 4 اقسام بعدد من المؤسسات التربوية منها قسم تم غلقه خلال الاسبوع المنقضي في حين عادت باقي الاقسام الى التدريس.

واوضح ان مصلحة الطب المدرسي تقوم باحصاء الحالات الايجابية المسجلة بالوسط المدرسي اسبوعيا مع متابعة الحالة الصحية لهذه الحالات، حيث تم خلال الاسبوع المنقضي تسجيل 11 حالة ايجابية منها 8 حالات في المرحلة الابتدائية، وحالتان بالمدارس الاعدادية، وحالة وحيدة في المعاهد الثانوية، مع اتخاذ قرار بغلق قسم بمدرسة ابتدائية وذلك في اطار البروتوكول الصحي المعمول به للحد من انتشار الاصابات بالوسط المدرسي.

ولفت إلى انه وفي اطار حملة التلاقيح بالوسط المدرسي، التي انطلقت منذ 11 اكتوبر الجاري، تم الى حدود اليوم، تطعيم 1630 من التلاميذ المتراوحة اعمارهم بين 15 و17 سنة، مبينا ان هذه الحملة متواصلة لتلقيح اكبر عدد من التلاميذ.

واشار، من جهة أخرى، إلى ان مصالح الطب المدرسي تراقب باستمرار العديد من الامراض التي قد تنتشر بالوسط المدرسي على غرار الحميراء، والحصبة، والطفح الجلدي، والتهاب السحايا، علاوة على النزلة الموسمية، والتهاب الملتحمة، والتهاب الكبد الفيروسي، صنفي "أ" و"ب"، اضافة الى الحمى المالطية والحمى التيفوية، علاوة على التسمم الغذائي بحكم أن عددا من المؤسسات تقدم وجبات للتلاميذ.







مدنين: عدد الملقحين ضد فيروس "كورونا" يصل الى 305140 شخصا منهم 115093 شخصا اتموا تلقيحهم



استكمل 115093 شخصا بولاية مدنين، اجراء التلاقيح المضادة لفيروس "كورونا"، الى حدود يوم 18 اكتوبر الجاري، فيما بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا جرعة اولى 190047 شخصا من جملة 305140 شخصا قاموا بالتلقيح، اي بنسبة 59 بالمائة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).



وبلغ عدد المدعوين لتلقي التلاقيح 363052 شخصا منهم 232187 شخصا تلقوا الدعوة للجرعة الاولى و130865 شخصا تلقوا الدعوة للجرعة الثانية وتخلف منهم عن موعد التلقيح 32797 شخصا في حين اجل 23092 شخصا موعد تلقيحه و1957 شخصا مستثنون من التلقيح لاسباب صحية.



يذكر مختلف المراكز الجهوية والمحلية للتلقيح قامت يوم امس الثلاثاء بتقديم 1736 جرعة ليرتفع العدد الجملي للجرعات الى 312872 جرعة منذ انطلاق عملية التلقيح في مارس الماضي.



مدنين: تسجيل حالتي وفاة و29 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"



سجلت ولاية مدنين، حالتي وفاة بسبب فيروس "كورونا"، و29 اصابة محلية جديدة، ليرتفع اجمالي الوفيات بهذا الفيروس، الى 1150 وفاة، والعدد الجملي للاصابات المحلية الى 32734 اصابة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.

وجاءت اغلب هذه الاصابات بمعتمدية جربة ميدون بعدد 20 اصابة جلها في صفوف التلاميذ، امام تواصل لانتشار عدوى فيروس "كورونا" بين التلاميذ ما أدى إلى غلق اعدادية بالمنطقة.

وتوزعت بقية الاصابات بين حومة السوق ب4 اصابات، وكل من مدنين الشمالية والجنوبية اصابتين اثنين، واصابة واحدة بجرجيس، وذلك من جملة 502 عينة، لتبلغ نسبة الحدوث 5 فاصل 8 بالمائة.

وسجلت الجهة 23 حالة شفاء، منها 14 بميدون، و4 ببن قردان، وحالتي شفاء بكل من مدنين الشمالية وحومة السوق، وحالة شفاء واحدة بكل من جرجيس ومدنين الشمالية، ليتطور بذلك العدد الجملي لحالات الشفاء الى 31521 حالة.

وتشهد المؤسسات الصحية انفراجا على مستوى اقامة مرضى كوفيد، حيث تراجعت نسبة اشغال أسرة الاكسيجين 11 فاصل 7 بالمائة بالمستشفيات العمومية، و4 فاصل 8 بالمائة في المصحات الخاصة، فيما قدرت نسبة الاشغال بالمستشفيات ب15 فاصل 8 بالمائة، وفي المصحات 10 بالمائة.





الكاف: تسجيل حالة وفاة و 04 اصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد



أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأربعاء، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" بالجهة عن تسجيل حالة وفاة و04 إصابات جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتائج 80 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 16 و17 و18 اكتوبر الجاري



ويرتفع وفق الاحصائية الجديدة إجمالي الوفيات المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 689 شخصا، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 19621 شخصا تعافى منهم 19583 شخصا اي بنسبة شفاء تبلغ 99 فاصل8 بالمائة



كما انخفض عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات اليوم إلى 13 مصابا منهم 05 مصابين موزعين على أقسام الانعاش والعلاج المكثف وذلك بالتوازي مع تراجع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي بصفة ملحوظة ليصل إلى 38 حالة فقط، وهو ما يؤشر إلى بداية تراجع شبه كلي للوباء بالجهة، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني في تصريح ل(وات)



وجدد الجمني بالمناسبة دعوة أهالي الكاف للتوجه إلى مراكز التلقيح بالجهة لتلقي الجرعة الاولى بالنسبة لمن لم يقوموا بعملية التلقيح الى حد الآن ولاستكمال التلقيح بالنسبة لمن تحصلوا على الجرعة الأولى، مؤكدا أن الحالة الصحية المتصلة بمجابهته فيروس "كورونا" في تحسن مستمر.



