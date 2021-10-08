تظاهرة يوم ليبيا في صفاقس: وزير التجهيز يدعو  إلى التسريع في تنفيذ المشاريع المشتركة بين تونس وليبيا

وات - دعا وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ، إلى توحيد الرؤى بين ليبيا وتونس وتضافر الجهود لفتح أبواب الاستثمار بين البلدين من خلال التسريع في تنفيذ المشاريع المشتركة وخاصة المتعلقة منها بالمناطق الحدودية.



واعتبر لدى حضوره يوم الخميس في تظاهرة "يوم ليبيا" بصفاقس في إطار الصالون المتوسطي للبناء (ميديبات 2021) الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة بالجهة من 6 إلى 9 أكتوبر 2021، أن هذا الصالون "من أبرز المواعيد الاقتصادية لدعم التعاون التونسي الليبي وفرصة سانحة لتجسيم مخرجات اللقاءات التونسية في الفترة الأخيرة خاصة في مجالات البناء والتعمير والتشييد".

كما اعتبر مشاركة وفد ليبي رفيع المستوى متكون من العديد من الشخصيات الفاعلة في مختلف المجالات وخاصة منها الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة والقطاعات المتصلة بها ، خير تأكيد على أن لتونس امتيازات ومقومات التنافسية والمهارات والخبرات التي تجعلها قادرة على بناء شراكة دائمة مع الأشقاء الليبيين.



وقال وزير التجهيز والإسكان، إن مثل هذه التظاهرات من شأنها أن تمكن من مزيد دفع البرنامج الاقتصادي المشترك بين البلدين والهادف أساسا إلى إعادة وتثمين العلاقات الاقتصادية وإحيائها وفتح آفاق أمام رجال الأعمال والمستثمرين لتبادل الخبرات والكفاءات .

من جهته شدد المنسق العام لمجلس شيوخ ليبيا السنوسي رجب البرعصي، على "ضرورة بناء شراكة قوية ومتينة بين المؤسسات التونسية والمؤسسات الليبية وتسهيل فرص الاستثمار بالبلدين خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

واعتبر أن "ليبيا في أمس الحاجة اليوم إلى الطاقات التونسية" التي يجب أن تكون لها "الأولوية في عملية إعادة الإعمار والمساهمة في بناء ليبيا الجديدة" مع العمل على إتاحة الفرصة المريحة للمستثمر الليبي في تونس وتذليل كافة الصعاب بما يساهم في مزيد الاندماج والتعاون بين البلدين.

واعتبر أن تظاهرة "يوم ليبيا" تنعقد في وقت مناسب بعد أن أصبحت ليبيا تسير نحو التعافي والاستقرار يوما بعد يوم ووضعت التعاون بين الشركات التونسية والليبية من أهم عناوين المرحلة، بما فيه مصلحة "الشعبين الذين تجمعهما وحدة التراب والدم والتاريخ مما سيساعد كثيرا على نجاح الشراكة" حسب تقديره.

وقال ممثل جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بليبيا (جهاز تابع لرئاسة الحكومة) علي الحداد، "هناك مشاريع تفوق قيمتها 40 مليار دولار لإعادة إعمار ليبيا يمكن أن يستفيد منها مستثمرون ومؤسسات تونسية تشتغل في مجالات مختلفة في علاقة بالبناء والتشييد".

وتميز "يوم ليبيا" البلد الذي يحل ضيفا على الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2021" بمشاركة مكثفة لعدد هام من رجال الأعمال التونسيين وممثلي عدد من المنشآت الاقتصادية وهياكل مساندة الاستثمار.

وتم خلال هذا اليوم الذي تمحور حول موضوع "مشاريع الشراكة بين تونس وليبيا وإعادة إعمار ليبيا"، تبادل وجهات النظر والآراء بين المشاركين من تونس وليبيا حول سبل مساهمة المؤسسات التونسية في جهود إعادة إعمار ليبيا وعديد مشاريع البنية التحتية والمشاريع البلدية المزمع إنجازها في ليبيا في الفترة القادمة.



