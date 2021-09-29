ميركل تدعو تونس للعودة إلى الديمقراطية البرلمانية

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تونس للعودة إلى ما وصفته بـ"الديمقراطية البرلمانية" وللحوار مع جميع الأطراف السياسية الفاعلة.



ونقلت فرانس برس عن ميركل قولها في اتصال هاتفي أجرته مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أكدت خلاله على أهمية إتمام الإجراءات الديمقراطية في تونس من أجل استقرار ورفاهية البلاد.



وكانت رئاسة الجمهورية أصدرت بلاغا اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، أكدت فيه أن اتصالا هاتفيا جمع رئيس الدولة قيس سعيّد بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تم خلاله تطرّق إلى العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين واستعداد ألمانيا لدعم تونس.





