ميركل تدعو تونس للعودة إلى الديمقراطية البرلمانية

Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 - 18:39قراءة: 0 د, 25 ث
دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تونس للعودة إلى ما وصفته بـ"الديمقراطية البرلمانية" وللحوار مع جميع الأطراف السياسية الفاعلة.

ونقلت فرانس برس عن ميركل قولها في اتصال هاتفي أجرته مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أكدت خلاله على أهمية إتمام الإجراءات الديمقراطية في تونس من أجل استقرار ورفاهية البلاد.

وكانت رئاسة الجمهورية أصدرت بلاغا اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، أكدت فيه أن اتصالا هاتفيا جمع رئيس الدولة قيس سعيّد بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تم خلاله تطرّق إلى العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين واستعداد ألمانيا لدعم تونس.


Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 233275

Nouri  ()  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 10h 52m |           
يخي ما يعلمش ان ميركل انتهت ؟؟؟
حتى حزبه خسر الانتخابات !

Sarramba  (Russian Federation)  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 08h 48m |           
وهذا ما قالته رئاسة الجمهورية في نفس المكالمة، التي لم توضّح أن ماركل هي التي اتصلت،: " أوضح رئيس الدولة، (...) وجدد التأكيد على عزمه على المضي قدما في تطبيق القانون وفرض احترامه من قبل الجميع
و كما تناولت المكالمة الإجراءات التي يعزم رئيس الجمهورية اتخاذها"؟؟؟
يعني رئيس تونس، رئيس دولة يتهاتف مع مسؤول دولة أجنبية ليخبر أو يعرض عليه الاجرائات التي سيقوم بها داخل بلاده ؟؟؟ يا فضيحتاه، ويا عمالتاه، ويا اذلالاه

Nouri  ()  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 05h 51m |           
@citoyenlibre
متفق معاك لو كانت تونس بلاد ما حاجتهاش بالايعانات وقوية وعندها سيادتها وما يحط حتى عسكري اجنبي ساقيه في تونس وما يطلبش رئيسها من بلاد انقلاب باش يعاونو في الانقلاب وووو هذا لكل خلانا كل بلاد تنجم تعفي فينا، خلينا عاد من فرانسه !!!
عمله وعملناه بيدّينا

Citoyenlibre  (Nigeria)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 20h 43m |           
Madame Merkel ,est ce que le président tunisien s'occupe de vos affaires ?,

Nouri  ()  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 16h 16m |           
يخي ما يعلمش ان ميركل انتهت ؟؟؟
حتى حزبه خسر الانتخابات !



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