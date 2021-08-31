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بنزرت :حجز 3 بنادق صيد دون ترخيص ومجموعة من الخراطيش بثلاثة منازل بسجنان

Publié le Mardi 31 Août 2021 - 20:06قراءة: 0 د, 33 ث
تمكنت المصالح الأمنية المشتركة لفرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بماطر ومصلحة التوقي من الارهاب باقليم الحرس الوطني ببنزرت، اليوم الثلاثاء، بمعية مركز الحرس الوطني بسجنان، من حجز عدد 3 بنادق صيد يمسكها أصحابها دون رخص، وفق ما افاد به مراسل "وات" بالجهة، مصدر أمني مسؤول.

وأوضح المصدر ذاته أنه اثر عمل استعلاماتي، وعقب استشارة النيابة العمومية ببنزرت، تولت اليوم المصالح الأمنية المعنية، مداهمة 3 منازل واقعة بأحياء متفرقة من منطقة سجنان، تم على إثرها حجز بنادق الصيد الثلاث، التي كان يمسكها أصحابها دون ترخيص، إلى جانب كمية من الذخيرة الحية، ممثلة في مجموعة من الخراطيش.

وأضاف المصدر أنه تم التحرير على أصحاب المحجوز، في انتظار إتمام بقية الاجراءات القانونية.

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