الجرندي يُطلع هاتفيا وزير الدولة البريطاني المكلّف بالشرق الأوسط وشمال افريقيا على آخر المستجدّات في تونس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع وزير الدولة البريطاني المكلّف بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، جايمس كليفرلي الذي "عبّر عن ثقته الكبيرة في قدرة تونس على إنجاح هذه المرحلة الدقيقة وتعزيز المسار الديمقراطي وعودة المؤسّسات الدستوريّة إلى سالف نشاطها"، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية.



كما جدّد وزير الدولة البريطاني "استعداد بلاده لمساعدة تونس من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية وذلك عبر تعزيز التعاون الثنائي في شتّى المجالات".



من جهته أطلع الجرندي خلال هذا الإتصال الهاتفي، المسؤول البريطاني على آخر المستجدّات في تونس، "في ظلّ القرارات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، في إطار الفصل 80 من الدستور، والرامية إلى ضمان السير العادي لدواليب الدولة وتأمين استمرارية مؤسساتها". وأعلمه كذلك بحرص الرئيس قيس سعيّد على "ضبط خارطة طريق تبيّن ملامح المرحلة القادمة".



وأفاد الوزير بالمناسبة بأنّ تونس "تعيش مرحلة استثنائية فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تمرّ بها" وطمأن الوزير البريطاني على "استقرار الوضع في تونس"، مؤكّدا حرص رئيس الدولة على "تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصّة ودولة القانون"، حسب نص البلاغ ذاته.



