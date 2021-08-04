الغرفة الوطنية للمذابح ومحولي اللحوم خفضت اسعار بيع كيلوغرام اللحوم والاسكالوب باكثر من 100ر1 دينار

وات - كشف رئيس الغرفة الوطنية للمذابح ومحولي اللحوم فتحي غريب ، الاربعاء، ان الغرفة خفضت اسعار كيلوغرام لحم الدجاج والاسكالوب باكثر من 100ر1 دينار في وقت تعتزم فيه 16 غرفة وطنية تعمل في مجال صناعة الغذاء تخفيض الاسعار.



واوضح غريب في تصريح لـ ـ وات - ان سعر كيلو غرام الدجاج على مستوى المذابح تراجع من 7 دينار الى مستوى 6 دينار وان سعر كليوغرام الاسكالوب تقلص من 200ر14 دينار الى 13 دينار كسعر اقصى .



وأوصت الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 16 غرفة قطاعية تابعة لها بالحط من الاسعار في اطار التفاعل مع دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد لتخفيض الاسعار.



وبين غريب ان هذه التخفيضات تأتي رغم ارتفاع كلفة انتاج اللحوم في تونس جراء ارتفاع الاعلاف الموردة على غرار الصوجا وان قيمة منتوجات القطاع ستشهد تخفيضا من بين 10 و 20 بالمائة.



واكد غريب في سياق اجابته على سؤال حول مدى انعكاس هذه التخفيضات على اسعار التفصيل ، ان الغرفة اقرت هذه التخفيضات على مستوى المذابح وانها لا تراقب بقية المسالك المتصلة بتجارة الجملة والتفصيل.





وتتضمن قائمة الغرف المعنية كل من الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب و الياغورت و مشتقاته و الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأجبان والغرفة النقابية الوطنية لصناعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والغرفة النقابية الوطنية لصناعة المرغرين.



وتشرف الجامعة على عدة غرف اخرى من بينها الغرفة النقابية الوطنية لصناعة المصبرات الغذائية والغرفة النقابية الوطنية لصناعة العجين الغذائي والكسكسي والغرفة النقابية الوطنية لصناعة السميد والغرفة والغرفة النقابية الوطنية لوكلاء الخضر و الغلال بالجملة والغرفة النقابية الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة.





ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 28 جويلية 2021، تجار البيع بالجملة والتفصيل إلى "تخفيض الأسعار إلى أقل حد ممكن"، وإلى "ألا يقعوا في استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لتحقيق الربح أو للاحتكار والمضاربة على حساب المواطنين "



