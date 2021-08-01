يوم دراسي صباح الثلاثاء لتقديم البروتوكول الصحي الخاص بعمل الفنانين والموسيقيين وأصحاب المهن المجاورة (ماهر الهمامي)

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تنظم النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة صباح الثلاثاء 3 أوت بالعاصمة يوما دراسيا لتقديم البروتوكول الصحي الذي قدمته النقابة وصادقت عليه وزارة الصحة يوم 27 جويلية الماضي ويخص العمل في قاعات الأفراح والمطاعم السياحية والملاهي الليلية.ويشارك في هذا اليوم الدراسي ممثلون عن رئاسة الجمهورية وعن وزارات الداخلية والسياحة والشؤون الثقافية ووزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى جانب ممثلين عن ولاية تونس وغرفة أصحاب قاعات الأفراح وعن متعهدي الحفلات بحسب ما أفاد كاتب عام النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة ماهر الهمامي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.وأضاف الهمامي أن هذه الجلسة تكتسي أهمية كبرى باعتبارها تجمع مختلف الأطراف ذات العلاقة بملف استئناف نشاط الفنانين والعازفين وأصحاب المهن المجاورة الذين طالت فترة تعطل أنشطتهم بسبب هذا الظرف الذي تعيشه تونس منذ فترة نتيجة جائحة كورونا.وأعرب عن أمله في أن تحظى النقابة خلال هذه الجلسة بدعم مختلف الأطراف وأن يكون هذا اليوم الدراسي فرصة لإيجاد حل جذري للوضع الصعب الذي فرضته جائحة كورونا منذ نحو سنتين على الفنانين والموسيقيين وأصحاب المهن المجاورة، مجددا التعبير عن ارتياح نقابة الفنانين لمصادقة وزارة الصحة على البروتوكول الصحي الذي أعدته النقابة والخاص باستئناف عملهم سواء حفلات خاصة أو عامة أو في المطاعم السياحية وغيرها.وكان عدد من الفنانين والموسيقيين دخلوا خلال الأشهر الماضية في اعتصامات ونفذوا وقفات احتجاجية عديد المرات بسبب منعهم من العمل جراء الإجراءات الحكومية المعلنة توقيا من انتشار فيروس كوفيد19 وأعربوا عن استيائهم الكبير من استمرار فترة منعهم من العمل مما تسبب في عجزهم عن تسديد الديون المتخلدة بذمتهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما لم يتحصل عدد من الفنانين على المنح المخصصة لفائدتهم. وقد حرصوا على المبادرة بإعداد هذه البروتوكول الصحي وتقديمه لوزارة الصحة لعرضه على اللجنة العلمية في محاولة منهم لإيجاد حل لوضعيتهم التي طالت مع استمرار خطر الجائحة.