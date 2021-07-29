رئيس الاتحاد الدولي للسباحة يقرر اقامة مركز دولي للسباحين ذوي المستوى العالي بتونس خاص بشمال افريقيا

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قرر الاتحاد الدولي للسباحة، الكويتي حسين المسلم، اقامة مركز دولي للسباحين ذوي المستوى العالي بتونس خاص بشمال افريقيا تكريما للبطل الاولمبي التونسي احمد ايوب الحفناوي حسب ما افادت به اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية، اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".واوضحت اللجنة الاولمبية التونسية ان قرار رئيس الاتحاد الدولي للسباحة اتخذ خلال استقباله للبطل الاولمبي التونسي الذي كان مرفوقا بمديره الرياضي سامي عاشور ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية وكاتبها العام وسفير تونس بطوكيو مشيرة الى ان احداث مركز دولي للسباحين ذوي المستوى العالي بتونس هو "انجاز ينضاف الى المدرسة التونسية للسباحة ويعزز اشعاعها على الصعيد الدولي ويجسم الديبلوماسية الرياضية من خلال الاستثمار في نجاحات الرياضيين الابطال".وكان السباح التونسي الشاب احمد ايوب الحفناوي، توج يوم الاحد الماضي، بذهبية سباق 400م سباحة حرة في العاب طوكيو رافعا رصيد السباحة التونسية في الالعاب الاولمبية الى 3 ميداليات ذهبية و1 برونزية.ويذكر ان اسامة الملولي فاز بميداليتين ذهبيتين وواحدة برونزية في دورتي 2008 و2012.