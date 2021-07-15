وفد المنتخب التونسي للكرة الطائرة يتحول غدا الجمعة الى طوكيو للمشارك في الالعاب الاولمبية 2021

وات - يسافر وفد المنتخب التونسي للرجال يوم غد الجمعة الى طوكيو للمشاركة في الالعاب الاولمبية االمقررة من 23 جويلية الى 8 اوت المقبل باليابان .
ويضم وفد المنتخب الوطني الى جانب الإطار الفني المتكون من بسام الفراتي ( مدير فني ) وانطونيو جاكوب (مدرب الوطني ) ومروان الفهري ( مدرب وطني مساعد ) اللاعبين :
خالد بن سليمان ومهدي بن الشيخ واحمد القاضي وسليم المباركي وعمر العقربي و إسماعيل معلى وإلياس القرامصلي ومحمد علي بن عثمان وحمزة نقة وأيمن بوقرة ووسيم بن طارة وصدام الهميسي .
ويذكر ان 5 لاعبين سيشاركون للمرة الثانية على التوالي في الدورة الاولمبية وهم (حمزة نقة- مهدي بالشيخ- محمد علي بن عثمان- الياس القرامصلي- اسماعيل معلى .
وسبق للمدرب انتونيو جاكوب ان درب المنتخب الوطني في الدورة الاولمبية عام 2004 باثينا فيما كان مروان الفهري المدرب المساعد حاليا لاعبا ضمن المنتخب التونسي في دورة 2004
وسيخوض المنتخب الوطني دورة الالعاب الاولمبية 2021 ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات الارجنتين والبرازيل والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا
بينما تضم المجموعة الاولى منتخبات: كندا وايران وايطاليا واليابان وبولونيا وفنزويلا.
وفي ما يلي برنامج مشاركة المنتخب التونسي في الألعاب الاولمبية طوكيو2021 ( الدور التمهيدي ضمن المجموعة (ب).
24جويلية 2021: - تونس/ البرازيل
26جويلية 2021:- تونس/ فرنسا
28جويلية 2021:- تونس/ الولايات المتحدة الامريكية
30جويلية 2021:-تونس/ الأرجنتين
1أوت 2021: -تونس/ روسيا
ويضم وفد المنتخب الوطني الى جانب الإطار الفني المتكون من بسام الفراتي ( مدير فني ) وانطونيو جاكوب (مدرب الوطني ) ومروان الفهري ( مدرب وطني مساعد ) اللاعبين :
خالد بن سليمان ومهدي بن الشيخ واحمد القاضي وسليم المباركي وعمر العقربي و إسماعيل معلى وإلياس القرامصلي ومحمد علي بن عثمان وحمزة نقة وأيمن بوقرة ووسيم بن طارة وصدام الهميسي .
ويذكر ان 5 لاعبين سيشاركون للمرة الثانية على التوالي في الدورة الاولمبية وهم (حمزة نقة- مهدي بالشيخ- محمد علي بن عثمان- الياس القرامصلي- اسماعيل معلى .
وسبق للمدرب انتونيو جاكوب ان درب المنتخب الوطني في الدورة الاولمبية عام 2004 باثينا فيما كان مروان الفهري المدرب المساعد حاليا لاعبا ضمن المنتخب التونسي في دورة 2004
وسيخوض المنتخب الوطني دورة الالعاب الاولمبية 2021 ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات الارجنتين والبرازيل والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا
بينما تضم المجموعة الاولى منتخبات: كندا وايران وايطاليا واليابان وبولونيا وفنزويلا.
وفي ما يلي برنامج مشاركة المنتخب التونسي في الألعاب الاولمبية طوكيو2021 ( الدور التمهيدي ضمن المجموعة (ب).
24جويلية 2021: - تونس/ البرازيل
26جويلية 2021:- تونس/ فرنسا
28جويلية 2021:- تونس/ الولايات المتحدة الامريكية
30جويلية 2021:-تونس/ الأرجنتين
1أوت 2021: -تونس/ روسيا
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