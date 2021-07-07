   Om Kalthoum - ثورة الشك  

درجات حرارة مرتفعة تفوق المعدلات العادية لشهر جويلية

Publié le Mercredi 07 Juillet 2021 - 09:21 قراءة: 0 د, 22 ث
تبقى الحرارة في مستويات أعلى من المعدلات العادية لهذه الفترة خلال نهار اليوم الاربعاء، لتتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبين 38 و45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي

وتهب الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم /س قرب السواحل وبالجنوب بعد الظهر.
ويكون البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب


ويتوقع ظهور خلايا رعدية ترافقها أمطار متفرقة بالمرتفعات الغربية للبلاد بعد الظهر، في حين تكون السماء قليلة السحب ببقية الجهات




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