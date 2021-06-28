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توقيت العمل الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

Publié le Lundi 28 Juin 2021 - 19:14 قراءة: 0 د, 27 ث
أفادت رئاسة الحكومة، بأن توقيت العمل الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بداية من غرة جويلية 2021 إلى غاية يوم 31 أوت 2021، سيكون على النحو التالي:

- أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس: من السّاعة الثامنة صباحا (08.00) إلى السّاعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30).
- يوم الجمعة: من السّاعة الثامنة صباحا (08.00) إلى السّاعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30).


وأشار بلاغ صادر مساء اليوم الاثنين عن وزارة الوظيفة العمومية، إلى أن هذا التوقيت الصيفي يندرج في إطار العمل بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 جوان 2017.

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