فتح باب المشاركة في الدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية

حدّدت الهيئة المديرة لأيام قرطاج المسرحية موعد تنظيم الدورة 22 لهذه التظاهرة من 4 إلى 12 ديسمبر 2021. وفتحت باب الترشيحات أمام المسرحيين التونسيين والعرب والأفارقة للمشاركة في المسابقة الرسمية لهذه الدورة. وقد حدّدت يوم 7 سبتمبر القادم كأجل نهائي لتلقي طلبات المشاركة.واشترط المنظمون على الراغبين في المشاركة تقديم ملفات تتضمن وجوبا مطلب ترشح (يسحب من موقع واب المهرجان). كما يتعيّن أن يكون العمل المرشح قد تمّ إنتاجه بداية من شهر أكتوبر سنة 2019.ويتضمّن ملف المشاركة أيضا السيرة الذاتية للمؤلف والمخرج والممثلين والتقنيين مرفقة بصورهم، وكذلك الملف الفني والتقني للعمل متضمنا ملخصا للعمل والمتطلبات الركحية والاحتياجات التقنية من الإضاءة والصوت، بالإضافة إلى شهادة في تقديم العرض الأول وتسجيل سمعي بصري لكامل العرض بجودة عالية على محمل واحد.وترسل ملفات الترشح عبر البريد باسم مهرجان أيام قرطاج المسرحية، 16 مكرر نهج النمسا، البلفدير تونس، أو عبر البريد الإلكتروني contact@jtc.tnوبخصوص الطلبات الواردة سابقا على إدارة المهرجان خلال العام المنقضي (2020)، أوضحت إدارة أيام قرطاج المسرحية أن "الملفات التي تقدمت بها الهياكل قصد الترشح لدورة 2020 لن يتم اعتمادها إلا بعد تأكيد المشاركة في الدورة الحالية لسنة 2021 كتابيا وعن طريق البريد الالكتروني لأيام قرطاج المسرحية contact@jtc.tn "جدير بالتذكير أن الدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية تديرها الأستاذة نصاف بن حفصية. وتمّ تأجيل انعقادها خلال السنة الماضية بسبب تدهور الوضع الصحي بالبلاد جراء وباء كورونا.