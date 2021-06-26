الكاف: اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث تقترح الحجر الصحي الشامل في الكاف: اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث تقترح الحجر الصحي الشامل في تاجروين والسرس والحجر الصحي الموجّه في القصور والسرس والحجر الصحي الموجّه في القصور

وات - رفعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالكاف اليوم السبت خلال اجتماعها الدوري المتصل بتقييم الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة الكورونا المستجد اقتراحا إلى رئاسة الحكومة يقضي بإقرار الحجر الصحي الشامل في كل من تاجروين والسرس والحجر الصحي الموجّه في القصور وذلك بعد تسجيل نسب إصابة جديدة مرتفعة بفيروس الكورونا بهذه المعتمديات الواقعة جنوب ولاية الكاف تقارب النسب المعتمدة لإقرار الحجر الصحي الشامل أو الموجّه أي 400اصابة لكل 100 الف ساكن.



ويأتي هذا الاقتراح في اليوم الأول من بداية تطبيق نظام الحجر الصحي الشامل في مدينة الكاف التي فاقت فيها نسبة العدوى بالفيروس أكثر من 600 لكل 100 الف ساكن ، مما استوجب اتخاذ هذا القرار وإرفاقه بتعديل لمدة حظر التجوّل من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسه صباحا ووضع حزمة من الإجراءات الرامية إلى كسر حلقة العدوى بالفيروس في الجهة.



