كاس افريقيا للامم لكرة اليد - المنتخب التونسي للسيدات ينهي مشاركته في المركز الثالث

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احرز المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات المركز الثالث في كاس افريقيا للامم المقامة حاليا بالكاميرون بفوزه على نظيره الكونغولي 22-17 (الشوط الاول 12-7) في المباراة الترتيبية التي اقيمت يوم الجمعة.وكان المنتخب التونسي انهزم في الدور نصف النهائي امام نظيره الانغولي 23-27 بعد تمديد الوقت يوم الخميس فيما خسر المنتخب الكونغولي امام نظيره الكاميروني 21-22.وستقام المباراة النهائية يوم الجمعة بداية من الساعة السادسة مساء بين المنتخبين الانغولي والكاميروني.وتجدر الاشارة الى ان المنتخبات الاربعة التي بلغت المربع الذهبي ضمنت تاهلها الى مونديال اسبانيا المقرر من 2 الى 19 ديسمبر القادم.وهي المرة الثالثة التي يحرز فيها المنتخب التونسي للسيدات المركز الثالث في المسابقة القارية بعد نسختي 2000 و2002 علما وانه توج باللقب في ثلاث مناسبات سنوات 1974 و1976 و2014 مع حصوله على المرتبة الثانية اعوام 1981 و2006 و2010 و2012 و2016.