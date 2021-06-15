إحباط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة و إنقاذ 168 شخصا (الجبابلي)

وات -

أفاد الناطق الرّسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي بأنّ الوحدات التّابعة للمناطق البحرية للحرس الوطني بعدد من مناطق الجمهوريّة تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 13 و 14جوان الجاري من إحباط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة و إنقاذ 168 شخصا من بينهم 122 نفرا من أصول افريقية مختلفة.وبيّن الجبابلي لوات أنّ المجتازين للحدود البحرية انطلقوا من سواحل صفاقس والعوابد وتاكلسة وطبلبة ومنزل تميم وقرقنة و الشابة كما أنّ عمليات الإنقاذ جاءت إثر تعرض المراكب المستغلة في رحلات الاجتياز للغرق، بعد تعمدهم عدم الامتثال و الاستعصاء و الدخول إلى عرض البحر.كما أشار إلى أنّه تمّ اتخاذ ما يتعين في شأنهم إثر استشارة النيابة العمومية .