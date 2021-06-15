   Warda - العيون السود  

إحباط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة و إنقاذ 168 شخصا (الجبابلي)

Publié le Mardi 15 Juin 2021 - 11:02 قراءة: 0 د, 33 ث
وات - أفاد الناطق الرّسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي بأنّ الوحدات التّابعة للمناطق البحرية للحرس الوطني بعدد من مناطق الجمهوريّة تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 13 و 14جوان الجاري من إحباط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة و إنقاذ 168 شخصا من بينهم 122 نفرا من أصول افريقية مختلفة.

وبيّن الجبابلي لوات أنّ المجتازين للحدود البحرية انطلقوا من سواحل صفاقس والعوابد وتاكلسة وطبلبة ومنزل تميم وقرقنة و الشابة كما أنّ عمليات الإنقاذ جاءت إثر تعرض المراكب المستغلة في رحلات الاجتياز للغرق، بعد تعمدهم عدم الامتثال و الاستعصاء و الدخول إلى عرض البحر.


كما أشار إلى أنّه تمّ اتخاذ ما يتعين في شأنهم إثر استشارة النيابة العمومية .



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 227584



En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 15 جوان 2021|4 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:42 16:11 12:27 05:00 03:08
30°
 30° % 48 :الرطــوبة
تونــس 22°
6.17 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
30°-2235°-2334°-2438°-2340°-25
Babnet Tunisie Special Euro
  17h00: Hongrie - Portugal
  20h00: France - Allemagne
  • Avoirs en devises
    21255,2

  • (14 juin)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,32941 DT        1$ =2,77715 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juin)   1244,1 MDT