افتتاح أول مركب ترفيهي وتكنولوجي بالضاحية الجنوبية للعاصمة

أشرفت وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي صباح اليوم السبت 12 جوان 2021 مرفوقة بسفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس Donald Blome على افتتاح المركز النموذجي الدولي للتدريب والتخييم ببرج السدرية وفضاء المركّب الترفيهي والتكنولوجي بالمركز الكشفي بحضور والي بن عروس علي سعيّد ورئيس بلدية حمام الشط نزار مقري والقائد العام للكشافة التونسية وحيد العبيدي والمندوب الجهوي للشباب والرياضة المنصف شلغاف وعدد من القيادات الكشفية.ويندرج هذا المركب الترفيهي والمركز الدولي للتخييم والتدريب، الذي يعدّ الأول من نوعه في تونس، ضمن مشروع "بصمة الكشفية" الذي تم إنجازه بدعم من سفارة الولايات المتحدة الامريكية بتونس باعتمادات جملية قدرت بـ3 مليون دينار.28 نشاطا ترفيهيا متنوعا لفائدة الشباب من بينها الأنشطة البحرية والالكترونية وأنشطة الهواء الطلق والمخطر الصعب.مخبرا تكنولوجيا يمكن رواده من تعلم التكنولوجيات الحديثة بطرق مبسطة وهادفةمركز تدريب دولي مجهّز بأحدث التجهيزات لاحتضان التظاهرات والندوات الدولية.كما يهدف هذا الفضاء الكشفي النموذجي الذي يجسم القيم المشتركة للحركة الكشفية الى إيجاد أنشطة بديلة للشباب لحمايتهم من مخاطر الإرهاب والتطرف وتكريس روح الانتماء والعمل التطوعي لديهم ونشر ثقافة العمل الاجتماعي من خلال :تدريب 96 قائدا وقائدة في مجال نشر ثقافة التسامح والعمل التطوعي ونبذ العنف والتطرف والإرهاب.انجاز 7 آلاف ورشة تدريب وحوار حول ثقافة التسامح بمشاركة حوالي 200 ألف شاب وشابة.بعث 28 فوجا جديدا لتأطير الشباب من بينها فوجي رجيم معتوق ورمادة بالجنوب التونسي.وأشادت وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة في كلمة القتها بالمناسبة بدور الحركة الكشفية في نشر ثقافة التطوع وتكريس القيم الفضلى لدى الشباب مثمنة مساهمة سفارة الولايات المتحدة الامريكية وجهودها المبذولة في دعم القطاع الشبابي من خلال مساهمتها في تجديد 26 مؤسسة شبابية في مختلف ولايات الجمهورية معتبرة ان هذا المركز النموذجي هو قطب شبابي رياضي بامتياز ومكسب لفائدة شباب الجهة بصفة خاصة وللشباب الكشفي بكل الولايات بصفة عامة من خلال مايوفره من أنشطة وخدمات متطورة تحاكي متطلبات شباب اليوم.من جهته أعرب سعادة سفير الولايات المتحدة الامريكية عن اعتزازه بالمساهمة في تحقيق هذا المشروع ايمانا بدور الحركة الكشفية في نشر قيم الحوار والتسامح والابتكار والعمل الجماعي من خلال مساهمتها في معاضدة جهود الدولة خاصة في مجابهة جائحة كورونا وغيرها من الاستحقاقات الوطنية معتبرا أن "كشّاف اليوم هو قائد الغد" .كما عبر عن استعداد بلاده لمزيد العمل المشترك ومد جسور التواصل والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمنظمات الوطنية من أجل مستقبل أفضل لشباب تونس حيث قدمت الحكومة الامريكية على مدى العامين الماضيين اكثر من 138 مليون دينار لدعم منظمات محلية تعمل على تنمية القدرات الشبابية والمساهمة في مساعدة الباعثين الشبان على اطلاق مؤسسات مبتكرة وتنفيذ برامج تبادل تعليمية ومهنية الى الولايات المتحدة.كما تم بالمناسبة تقديم جوائز للفائزين في مسابقة فيديو السلام الخاص بمشروع "بصمة الكشفية".